Anisie: ISMB propune închiderea şcolilor şi mutarea cursurilor în online pentru 14 zile. Măsura se aplică şi în învăţământul privat

Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă se reuneşte luni, de la ora 15, şi urmează să ia noi măsuri anti-COVID-19 pentru a preveni o răspândire şi mai accentuată a bolii. Printre măsurile care ar putea fi dispuse în şedinţa de astăzi s-ar putea fi şi închiderea şcolilor.

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a anunţat că ISMB a decis să propună Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenta suspendarea cursurilor fata in fata pentru 14 zile şi mutarea lor în sistem online.

"Noi trebuie sa ne raportam la ceea ce s-a intamplat ieri - si anume rata a depasit 3 la mia de locuitori. Prin urmare, propunerea Inspectoratului scolar al Municipiului Bucuresti va fi de suspendare a activitatilor didactice fata in fata pentru 14 zile. (...) Daca in cadrul Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta se va lua o alta decizia asta trebuie sa... Asteptam ca inteleg ca astazi la ora 15.00 va fi convocat Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta. (...) Astazi cursurile se desfasoara in scenariul 2 - hibrid, asa cum a fost si pana acum, pentru ca este prevazut tot in ordinul comun: in lipsa hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta se aplica scenariul 2", a spus Anisie.

"Am avut o întâlnire cu inspectorii şcolari de la fiecare sector. Inspectorul şcolar general e în concediu medical, având o problemă de sănătate. Am decis azi ca atribuţiile de inspector general să fie preluată de Liliana Toderiuc, inspector şcolar adjunct. Tototdată, am definitivat planul de măsuri cu privire la învăţarea online, un plan de măsuri care are în vedere activitatea didactică ce se va desfăşura în plan online şi modalitatea în care fiecare unitate de învăţământ a distribuit tabletele data prin programul -Şcoala de acasă-. S-a stabilit cu inspectorii şcolari, ca după ce se încheie Comitetul Municipiului Bucureşti, să realizăm în această după-amiază o video-conferinţă cu toţi directorii de şcoli din Bucureşti", a declarat ministrul Educaţiei.

Cursurile se suspendă în Bucureşti

"În conformitate cu ceea ce DSP a zis ieri, în legătură cu rata de incidenţă, ar trebui să decidă această suspendare temporară a cursurilor. Şcolile vor rămâne închise timp de 14 zile când vom scădea de acest prag critic. Elevii claselor primare şi preşcolare intră în vacanţă, conform structurii anului şcolar 2020-2021. Toate unităţile de învăţământ, inclusiv cele particulare, vor fi închise", a subliniat ministrul Educaţiei.

Ce se întâmplă cu tabletele pentu elevi

"Tabletele au fost în depozitul Inspectoratului Şcolar. Nu înţeleg de ce a trebuit săvin eu să deblochez situaţia. Prin urmare, doresc să am video-conferinţa cu directorii. Ce pot să vă spun e că în Sectorul 2 şi 4 am certitudinea că au ajuns şi la copii.", a mai spus Monica Anisie.

Decizia, în mâna Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti

"Decizia este la Comitetul Municipiului Bucureşti. În lipsa acestei decizii, unităţile de învăţământ vor funcţiona ca şi până acum, adică în format hibrid.", a conchis ministrul Educaţiei.

Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, reunit luni după ce rata incidenţei a depăşit 3 la mia de locuitori

Luni se întruneşte Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a discuta despre măsurile care se impun după ce rata incidenţei a cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depăşit în Bucureşti pragul de trei la mia de locuitori.

Ludovic Orban a anunțat că "odată indicele depășit, trebuie adoptate măsurile", în vreme ce prefectul Gheorghe Cojanu a dat de înțeles că e posibil ca Bucureștiul să nu intre, totuși, în scenariul roșu, dacă luni "vedem o incidenţă sub 3".

Pe 18 octombrie, potrivit datelor raportate de Grupul de Comunicare Strategică (GCS), Bucureștiul a înregistrat 770 de noi cazuri de COVID. Rata de infectare a depășit pragul de 3 la mia de locuitori, ajungând la 3,02, în creștere cu 0,27 față de ziua precedentă.