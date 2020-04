Monica Pop, avertisment pentru români. "Virusul poate afecta şi ochii! Masca nu ajunge"

Monica Pop spune ca masca de protectie nu ajunge. Este nevoie şi de ochelari. Medicul Monica Pop spune ca virusul poate patrunde in organism prin nas, prin gura, dar si prin ochi. Astfel, un om infectat cu coronavirus care se freaca la ochi apoi atinge un alt om sau o suprafata poate da mai departe infectia care a ucis peste 55 de mii de oameni pe plan mondial.

Legatura dintre ochi si nas se face prin canalul lacrimal. Asa ajunge coronavirusul din ochi, in nas, apoi in gat, dupa care ultima oprire este in plaman, unde face ravagii.

”Daca o persoana infectata stranuta in apropierea uneia care are masca dar nu si ochelari, o picatura ii poate ajunge acesteia din urma pe conjunctiva si de acolo in nazo-faringe. Legatura anatomica dintre ochi si nas ( canalul lacrimo-nazal) face ca unei persoane care lacrimeaza sau plinge, ii curge nasul, lucru stiut de oricine. Aceasta din urma e o cale mai mica de contaminare, dar cea cu prezenta virusului in secretia conjunctivala la cei contaminati deja, simptomatici sau nu, este considerabila!

Cum se manifesta ?

-pot lipsi simptomele conjunctivale, ceea ce nu exclude prezenta virusului

-simptomele: cind exista, conjunctiva este mai hiperemica ( rosie) Deci, in limbaj obisnuit, ochii sint mai rosii.

– lacrimare- nu foarte intensa, de obicei dar, oricum, peste normal.

Ce simptome apar atunci cand virusul ajunge in ochi

De mentionat ca aceste simptome clare apar la cazurile mai severe, dar virusul poate fi prezent pe conjunctiva ( la ochi) la orice pacient infectat sau chiar la purtatori, cu sau fara simptome.

Studiile arata ca (1/4) un pacient din patru are Covid in secretia conjunctivala, dar procentul poate fi mai mare. Nu stiu daca studiile s-au facut si pe purtatorii care, pina la sfarsit, nu au dezvoltat boala dar ei pot fi la fel de periculosi pentru cei din jur”, scrie Monica Pop.

Renumitul medic vine si cu recomandari pentru a tine departe infectia care s-a dovedit a fi foarte periculoasa si care a ucis oameni in varsta, dar si multi tineri.

”Ce este de facut? Cum ne protejam si din acest punct de vedere?

– ochii trebuie si ei spalati, nu numai miinile, cu apa si cu sapun si stersi cu un prosop curat, folosit special numai pentru ochi.

– ochelarii ( pentru purtatori) spalati si ei seara cu apa si sapun sau stersi cu alcool ( spirt), usor.

– recomand oricui sa poarte ochelari pe strada. Cu dioptriile corespunzatoare pentru cei cu vicii de refractie sau, doar de protectie, cu lentile plane ( fara dioptrii) si sa-i igienizeze cum am spus .

– instilatii cu ser fiziologic ,apoi ochii stersi cu comprese sterile de la farmacie sau cu un prosop curat, daca nu exista alta posibilitate.

Tratamentul medicamentos, acolo unde este cazul, revine medicilor de specialitate”, mai spune Monica Pop.