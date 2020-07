Motivul pentru care Andreea Mantea a plecat de la Puterea Dragostei: "Când am aflat că plec, am simţit că îmi stă viaţa în loc"

"Eu am aflat ca plec de o luna. Efectiv am simtit ca imi sta viata in loc, am simtit ca…. Sunt om caruia ii place sa traiasca foarte mult si intens. Veneam dupa o zi cruntă, groaznică și mă uitam al un coș de gunoi roz lângă un copac si mă gândeam ca eu am de trăit și de făcut lucruri pe care nu puteam sa le fac acolo, din cauza acestui virus.

Am ales cu teama de a nu trece anii pe langa mine și era vorba și despre David. El începuse să îmi pună tot felul de întrebari ciudate. De exemplu: „Mama, copilăria ta era tot așa, făra bunici? Tu nu aveai bunici?” O data, de două ori, de trei ori…

Se uită în gol foarte des. Dar eu nu m-am speriat pentru ca asa eram si eu, foarte ganditoare. M-am gândit că așa e și el. Dar intrebarile eu continuat: „Tu cati prieteni aveai? Tu te vedeai cu ei? I-am explicat despre acest virus, cred ca el stie mai multe decat mine, stie regulile mai bine, dar nu vreau ca asta sa creeze traume.

Vedeam atata trairi intense in casa, oamenii au trairi, tot felul de povesti, iar eu si copilul meu nu traiam asa cum ne doream noi, asa cum mi-as fi dorit eu, pentru el si pentru mine”, a declarat Andreea Mantea, la Teo Show, despre decizia dificilă de a renunța la postul de prezentatoare a emisiunii Puterea Dragostei.

Cine o va înlocui pe Andreea Mantea la "Puterea dragostei"?

Pe 26 iulie, telespectatorii Kanal D vor afla deznodamantul reality-show-ului matrimonial, care a adus milioane de romani în faţa micului ecran.

Sezonul cu numărul trei de la Puterea Dragostei va fi prezentat de Cristina Mihaela Dorobanțu, vedeta care a devenit cunoscută publicului dupa ce a concurat la Bravo, ai stil!, a prezentat, alături de Victor Slav "Îmi place dansul!" și a fost prezentatoarea rubricii "Secrete intre fete", din cadrul emisiunii Teo Show, la Kanal D.

"Sunt foarte fericită să fac parte din acest show extraordinar, Puterea Dragostei; sunt nerabdatoare să îi cunosc pe concurenți, să intru în atmosfera de la filmări. Va fi o provocare frumoasă pentru că e vorba despre dragoste, despre oameni care își caută sufletul pereche. Sper să le port noroc concurenților!", a spus Cristina Mihaela Dorobanțu.