Niculae Bădălău, replică pentru fosta noră Claudia Pătrăşcanu: Şi ea şi fiul meu sunt doi părinţi iresposabili, egoişti

"Au stat separat de noi. Sunt doi inconstienti. Au doi copii superbi pe care noi îi iubim şi ei îşi bat joc de ei. Sunt doi inconştienţi. Pot sa comentez ca bunic asta?", a declarat Niculae Bădălău la România TV.

"Eu nu sunt de partea nimănui, ei sunt doi inconstienti si isi bat joc de copii aia. Aveti impresia ca eu am fost de acord sau cel putin nu m-au întrebat nici de casatorie aşa cum nu mă întreabă nici acum", a mai spus fostul ministru.

Referitor la acuzaţiile aduse de fosta sa noră privind ameniţările, Bădălău spune că "e un circ".

Citeşte şi: Claudia Pătrăşcanu, detalii ŞOCANTE despre relaţia cu Gabi Bădălău. "Dacă mă omoară, să ştiţi cine m-a asasinat"

"Copiii lor or sa vada imaginile astea şi o sa îi afecteze. Ei considera ca sunt idependenti si mai ales in problema asta de iubire e foarte greu sa intervii. Am vorbit de 4 - 5 ori şi el mi-a zis ca nu mai poate. Eu vreau ca nepotii mei să crească bine într-o familie sănătoasa, nu să se certe. Am muncit o viata pentru copiii mei, le-am dat educatie. Sunt momente in viata cand nu te mai asculta şi nu poti sa intervii", a mai spus Bădălău.

Reacţia lui Niculae Bădălău vine după interviul acordat de Claudia Pătrăşcanu, în exclusivitate la România TV, în care a vorbit despre drama prin care a trecut alături de soţul Gabi Bădălau. Cântăreaţa a oferit detalii şocante.

"Să nu mai fiu în viaţă şi să nu se ştie ce s-a întâmplat cu mine şi în ce fel, pentru că soţul meu, încă îi spun soţ că încă nu am divorţat, tot timpul mă ameninţa cu cuvinte jignitoare pe care nu pot să le reproduc pe tv, mă ameninţa că mă va declara nebună, că-mi va lua copiii şi multe, multe ameninţări pe care, probabil va exista un moment în care voi arăta acele ameninţări", a povestit Claudia Pătrăşcanu.

Claudia Pătraşcanu, terorizată de soţul ei, Gabi Bădălău, cu care se află în divorţ: "Îmi trimite mesaje de ameninţare şi intimidare"

Artista a fost dată afară din casă de Gabi Bădălău şi s-a retras în casa proprie din comuna Agigea. Aceasta speră că există oameni cu conştiinţă, cu dreptate care vor studia cazul său.

"Da, am fost ameninţată şi nu vin în faţa dumneavoastră să spun, nu vreau să-l denigrez pe tatăl copiilor mei, am vrut întotdeauna, chiar i-am dat foarte multe şanse, tot pentru copii, îi iubesc atât de mult, în disperare îi iubesc pentru că mi i-am dorit şi nu vreau să le fac rău, iar eu am trăit o traumă, vâzându-mă dată afară cu doi copii, pe stradă, eu dacă nu aveam o casă a mea, în comuna Agigea, ce se întâmpla cu mine şi cu doi copii? Ajungeam în Gara de Nord?", a mai explicat artista.

Gabi Bădălău avea o relaţie în paralel şi venea acasă spunând că îşi doreşte o altă femeie şi alţi copii. Cu toate acestea, nu a dorit să îi ofere divorţul pe cale amiabilă deoarece o considera pe Claudia Pătrăşcanu o femeie perfectă, o mamă minunată.

"Nu mai ştia de el, era normal să-şi bată joc. L-am rugat să-mi dea divorţul, să facă ceva şi nu a vrut. Nu mă interesează, deşi primesc filmuleţe cu tot ceea ce face, o să le depun la dosarul de divorţ, dar e viaţa lui, el întotdeauna a avut viaţa lui şi înainte, şi după căsnicie. Vreau să terminăm acest divorţ, să ştiu că nu mai există ameninţări, conflicte,vreau linişte", a precizat Claudia Pătrăşcanu.

Gabi Bădălău, primele declaraţii despre relaţia cu Mădălina, fosta soţie a lui Gabi Enache: "Nu mă interesează

Artista a fost şi la Poliţie deoarece s-a temut de ameninţările pe care le-a primit, dar mai ales pentru viaţa copiilor săi.

"Da, am mers şi la poliţie, pentru că am fost speriată, şi nu pot sta aşa, am doi copii, nu se ştie mâine poimâine ce se întâmplă cu mine după ameninţările dumnealui şi să nu se ştie de mine, nu, vreau să se ştie, căci dacă se întâmplă ceva cu mine, să se ştie! Eu am încredere în justiţie, în poliţie, nu cum zicea el: eu sunt şmecher, nu mi-a frică de nimic, pe ce se bazează? Normal că am fost la poliţie! că am doi copii şi dacă, Doamne-fereşte se întâmplă ceva cu mine. Eu ştiu foarte bine că sunt oameni influenţi şi puternici, dar cel mai puternic este Dumnezeu", a încheiat Claudia Pătrăşcanu.