Nicuşor Dan: E necesar ca şcoala să înceapă

"In multe scoli europene cursurile au si inceput. E necesar ca scoala sa inceapa. Specialistii spun ca in condiţiile actuale pot incepe scolile. Trebuie sa avem o rezerva sanitară in cazul in care numărul de imbolnaviri incepe sa creasca.

Decizia este la nivelul scolii impreuna cu Consiliul Parintilor. Cred ca se poate opta ca o parte din elevi sa invete acasa. Dintotdeauna organizarea functionarii scolilor a revenit autoritatilor locale. Autoritatile locale trebuie sa organizeze functionarea scolilor. Daca as avea copil de varsta scolara, l-aş trimite la scoală. Am încredere în cadrele didactice şi sunt optimist că nu vom avea noi creşteri de infectări când vor începe şcolile, a spus Nicuşor Dan la România TV.

Liliana Toderiuc-Fedorca, inspector general școlar adjunct în cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), a declarat că toate școlile gimnaziale din București vor începe școala cu scenariul verde și toți elevii vor fi prezenți fizic la școală, potrivit Edupedu.

"Pe 14 septembrie, școlile se deschid cu prezența fizică a elevilor și vom vedea, pe măsură ce situația epidemiologică evoluează, ce măsuri va lua fiecare unitate de învățământ în parte. Practic, Consiliul de administrație al școlii va lua prima decizie în funcție de situația din unitate, apoi vor trimite decizia către noi și către Direcția de Sănătate Publică, iar noi o trimitem mai departe, la Comitetul de urgență al Bucureștiului, care aprobă sau nu soluția. În fiecare săptămână se va analiza situația epidemiologică din fiecare școală", a declarat Liliana Fedorca.

De asemenea, măștile și dezinfectantul vor fi puse la dispoziția copiilor și personalului unităților de învățământ de către primăriile de sector, însă și ISMB va avea un stoc de rezervă primit de la Ministerul Educației pe care îl poate distribui în școli.