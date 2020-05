O învăţătoare şi-a făcut apariţia pe Zoom din sala de clasă: Am simţit nevoia să predau lecţia la tablă, să pot plânge singură în clasă

Reacţiile elevilor dintr-a patra când şi-au văzut doamna în sala de clasă au fost pe măsura aşteptărilor.

La Tilișca, structura anului școlar este diferită pentru copiii oierilor. Aceşti elevi intră în vacanța de vară pe 22 mai, pentru că, apoi, își însoțesc părinții la munte, unde se duc cu turmele de oi, scrie sursa citată.

Învățătoarea știe că treburile gospodărești precum mulsul oilor sau tăiatul lemnelor sunt activități care îi pot distrage pe cei mici de la școală, aşa că face tot ce ţine de ea pentru ca acest lucru să nu se întâmple. De când s-a anunţat închiderea şcolilor, din 18 elevi, câţi are în clasă, cu 15 intră zilnic în Google Classroom, de la 9:00 – 12:00. Cu un elev face lecții prin WhatsApp, iar cu doi va recupera materia la vară, deoarece locuiesc într-o zonă fără semnal la telefon și acces la Internet.

„Eu m-am conectat cu copiii din a doua zi, după ce s-au închis școlile. Folosim Google Classroom și am postat tutoriale, cu 15 copii, din 18, mă conectez în fiecare zi și cu un băiețel mă conectez pe WattsApp. Cu doi copii voi recupera pe timpul verii. Am respectat orarul obisnuit. Am avut și Școala altfel, din 6-10 aprilie. Am făcut ce s-a putut, de la distanță, au lucrat în grădină, le-am cerut să prezinte animalul preferat, să scrie despre ceva. Le-a plăcut foarte tare și s-au implicat toți”, povestește învățătoarea din Tilișca.

Dedicarea cu care îşi face meseria i-au făcut pe copii să o iubească necondiționat și să participe activ la toate activitățile didactice propuse de doamna.

Joi, Irina Răceu avea de predat lecția despre măsurarea timpului. S-a gândit că elevii ar înțelege mult mai bine dacă le-ar scrie explicaţiile pe tablă. Aşa că învăţătoarea le-a dat nişte exerciţii de făcut celor mici, timp în care ea a ajuns la şcoală şi a scris lecţia nouă la tablă. Apoi, a intrat pe Zoom din sala de clasă.

„Am simțit nevoia să merg la școală, sa fac lecția la tablă. Să pot plânge singură în clasă, de emoție, să nu mă vadă nimeni. Le-am dat ceva de lucru și am fugit la școală. Copiii s-au bucurat foarte tare. Chiar a fost o surpriză. Nu le venea să creadă că sunt la școală. E greu să nu ne vedem, mai ales acum că ei vor trece în ciclul gimnazial și, în condiții normale ne-am fi pregătit pentru festivitățile de sfârșit de an școlar. Nu pot să îi îmbrățișez și să le urez succes pe noul drum. Dar vom recupera, atunci când se va putea”, a spus emoționată învățătoarea.

Inițiativa Irinei Răceu a fost apreciată și de colegi, care au felcitat-o pe rețelele de socializare, dar și de Inspectoratul Școlar Județean.

„Încă un exemplu de emoție puternică în școala pe Zoom. Undeva, în rural, într-o școală cu structura de an modificată. Doamna învățătoare, mi-ați făcut ziua!”, a scris pe pagina sa de socializare Diana Bucuţă, inspector școlar pentru învăţământul primar din Sibiu.