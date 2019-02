O nouă decizie controversată a instanţei, violator eliberat din închisoare. "A avut mustrări de conştinţă"

Faptul ca, avand mustrari de constiinta, autorul unui viol urmat de moartea victimei s-a predat politiei nu i-a adus acestuia o reducere a pedepsei, judecatorii Tribunalului Vaslui decizand ca faptele lui trebuie pedepsite exemplar. In consecinta, Ioan Marian Dodu, in varsta de 19 ani la data comiterii faptei, a fost condamnat la 24 de ani de inchisoare pentru ca, in august 2017, a patruns in casa unei femei de 85 de ani, pe care a violat-o, victima decedand sufocata din cauza carpei pe care i-o indesase in gura pentru a o impiedica sa tipe.

Intr-o dimineata de la sfarsitul lunii august 2017, o femeie din Podu Oprii, comuna Bunesti – Averesti, in varsta de 85 de ani, a fost gasita fara viata in casa in care locuia singura. Initial, membrii familiei au crezut ca este vorba de o moarte naturala, astfel ca, dupa ce au anuntat medicul de familie, s-au pregatit de inmormantare, facand totodata curatenie in casa. Medicul de familie a constatat insa ca moartea a fost una violenta si a anuntat organele judiciare. In urma necropsiei, s-a constatat ca femeia a murit in urma unei axfixii mecanice si, inainte de moarte, ar fi fost violata. Cercetarile politistilor de la Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Vaslui au fost ingreunate de faptul ca multe dintre probele de la fata locului au fost distruse cu ocazia curateniei facute de familia victimei, astfel ca zecile de ore de audieri si verificari efectuate de politisti nu au dus nici un rezultat. Dupa trei luni, la inceputul lui decembrie 2017, un tanar de 19 ani din comuna s-a prezentat la Politie si a anuntat ca el ar fi autorul violului si a crimei. Ioan Marian Dodu, a povestit anchetatorilor, cu lux de amanunte, cum a patruns in casa victimei, a imobilizat-o si, pentru ca femeia sa nu tipe, i-a acoperit capul cu o haina, dupa care a violat-o. Dupa consumarea faptei, tanarul a constatat ca femeia nu mai misca si, speriat, a fugit. Criminalul a declarat ca a ales sa se predea pentru ca avea mustrari de constiinta care nu-i dadeau pace sa doarma noaptea!

Dupa audieri, procurorii au decis retinerea violatorului ucigas, cerand Tribunalului Vaslui mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Cererea a fost admisa, in ciuda faptului ca individul a apelat la indulgenta judecatorilor, cerand sa fie lasat in sanul familiei, in arest la domiciliu. Mai mult, imediat dupa pronuntarea sentintei, criminalul violator a scapat se pare de mustrarile de constiinta, contestand la Curtea de Apel Iasi arestarea sa preventiva. La fel s-a intamplat pe parcursul procesului care a urmat, Dodu fiind trimis in judecata pentru savarsirea faptelor de omor, viol si violare de domiciliu, tanarul cerand in mai mute randuri inlocuirea masurii arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu si chiar eliberarea sub control judiciar. Dealtfel, chiar daca ar fi fost de asteptat ca tanarul sa aleaga calea procedurii simplificate, prin recunoasterea vinovatiei in fata judecatorilor, beneficiind astfel de o reducere a pedepsei, acest lucru nu s-a intamplat, procesul durand mai bine de jumatate de an, fiind solicitate mai multe expertize si audieri de martori.

In aceste conditii, parca pentru a contrazice zicala conform careia „greseala recunoscuta este pe jumatate iertata”, Ioan Marian Dodu a primit o pedeapsa pe masura faptelor sale, pedeapsa al carei cuantum total depaseste varsta sa! Astfel judecatorii au decis condamnarea tanarului violator ucigas la o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare, pentru comiterea infractiunii de omor, la care se adauga alti 10 ani de inchisoare pentru viol si inca doi ani, pentru violare de domiciliu. Contopind aceste pedepse, conform normelor legale in vigoare, a rezultat o pedeapsa totala de 24 de ani de stat dupa gratii pentru tanarul criminal. In plus, acesta va trebui sa achite 10.000 de euro familiei victimei, drept daune morale si materiale, dar si 12.300 lei, catre stat, suma reprezentand cheltuieli judiciare, din care aproape jumatate reprezinta contravaloarea expertizei medicale si a celei ADN, efectuate in timpul urmaririi penale.

Sentinta nu este definitiva, putand fi contestata la instanta superioara, Curtea de Apel Iasi.