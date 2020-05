O premiantă Pulitzer compară pandemia cu atacurile de la 11 septembrie: "După momentul 11.09.2001, am creat o nouă normalitate"

Laurie Garrett este de părere că ne așteaptă în continuare ani în care vom vedea un număr mare de decese și, probabil, momente de furie colectivă în societate.

În ciuda reacției burselor, specialista nu crede că medicamentul Redemsivir este biletul câștigător. Ea susţine că acesta nu vindecă, ci doar scurtează timpul de recuperare a celor infectaţi cu COVID-19. Despre vaccin, autoarea anticipează că nu va fi gata anul acesta: "Avem nevoie de 36 de luni (pentru un vaccin) și acesta este scenariul cel mai optimist".



Laureata Pulitzer mai spune, pentru sursa citată, că nu vom avea parte de un tsunami epidemic, ci mai degrabă de valuri care vor lovi în diferite zone ale planetei.



"Sunt destul de sigură că epidemia se va desfășura în valuri. Nu vom avea un tsunami care va lovi America, apoi se va retrage. Vom avea valuri mici care vor lovi în Des Moines, apoi în New Orleans și apoi în Houston și tot așa. Iar asta va afecta felul în care gândesc oamenii", este de părere Laurie Garrett.

Cum se vor schimba oamenii după pandemie

Garrett este de părere că lucrurile se vor schimba radical şi că nu va mai exista o întoarcere la normalitate, ci o nouă normalitate. Oamenii vor reevalua importanța călătoriilor, felul în care folosesc transportul în comun, nevoia de a sta față în față la întâlnirile de afaceri, spre exemplu: "Istoria se petrece în fața noastră. Ne-am întors cumva la normalitate după atacurile de la 11 septembrie? Nu. Am creat o nouă normalitate. Am securizat SUA. Am transformat-o într-o țară antiteroristă. Și asta a afectat totul. Nu mai putem intra într-o clădire fără să arătăm buletinul sau să trecem printr-un detector de metale. Asta o să se întâmple și acum".

Tulburări politice masive

Laurie Garrett opinează că nu sunt excluse tulburările politice masive dacă bogaţii vor deveni şi mai bogaţi după această pandemie. Furia colectivă este o perspectivă la fel de realizabilă în cazul în care se vor petrece cele menţionate: "Dacă America va intra în următoarea fază și bogații vor deveni cumva și mai bogați de pe urma lucrurilor urâte pe care le fac, iar noi vom ieși din vizuinele noastre și vom realiza «Dumnezeule, nu doar că toți cei la care țin sunt șomeri și nu-și pot plăti ratele, dar nesimțiții care zburau cu avioanele lor private spre insula lor o fac și acum», atunci cred că am putea avea tulburări politice masive. În momentul în care vom ieși din vizuinele noastre și vom vedea ce înseamnă un șomaj de 25% am putea vedea și cum arată furia colectivă".