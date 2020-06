O stea variabilă din constelaţia Cefeu a fost descoperită la Observatorul Astronomic din Galaţi şi denumită Galaţi V15

Potrivit sursei citate, aceasta este cea de-a cincisprezecea stea variabilă descoperită de astronomii gălăţeni, drept pentru care a primit denumirea de Galaţi V15.

În noaptea de 27 spre 28 aprilie, în timpul activităţilor de surpraveghere fotometrică realizate în nebuloasa IC 1396, specialiştii în astronomie au observat variabilitatea în luminozitate a unei stele slab strălucitoare. Pentru confirmarea variabilităţii şi stabilirea tipului acestei stele variabile, s-au folosit datele publice de fotometrie de la survey-ul Zwicky Transient Facility.

În urma analizei curbei de lumină, s-a constatat că este o stea variabilă necunoscută de tipul EW (W Ursae Majoris) şi s-a determinat minimul şi maximul strălucirii, dar şi perioada de variabiliate care este de aproximativ 8,77 ore. Toate aceste date au fost raportate către Asociaţia Americană a Observatorilor de Stele Variabile, fiind incluse în baza de date internaţională a stelelor variabile.

Echipa care a realizat descoperirea a fost formată din Ovidiu Tercu, coordonatorul Observatorului astronomic Galaţi, Gabriel Neagu şi Dominic Zlat, membri ai Astroclubului "Călin Popovici" din Galaţi, Gabriel Murawski de la Staţia de observare a tranzitului exoplanetelor din Suwałkach - Polonia şi Sam Deen de la Northern Arizona University, ultimii doi făcând parte şi din echipa World Wide Variable Star Hunters.

Steaua variabilă, descoperită în dreptul nebuloasei IC 1396 din constelaţia Cefeu, a primit denumirea de Galaţi V15.

"În perioada iulie 2012 - aprilie 2020 a fost realizat un survey fotometric la Observatorul astronomic din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturiii. Aceste obsevaţii astronomice au fost realizate cu ajutorul a două telescoape Ritchey-Chrétien f/8 cu diametrul oglinzii principale de 400 mm şi Newton f/4 având oglinda de 200 mm. În urma acestor observaţii şi analizei datelor obţinute, au fost descoperite 15 stele variabile. Pentru căutarea şi descoperirea acestor stele variabile s-au realizat 59 de nopţi de observaţii, iar suprafaţa cerului care a fost fotografiată cu ajutorul celor două telescoape a fost de 148 grade pătrate. Pentru a întelege acest lucru, trebuie să ne imaginăm că diametrul unghiular al Lunii în faza de Lună plină este 0,5 grade. În urma unui calcul elementar, rezultă că suprafaţa de cer fotografiată în timpul survey-ului fotometric, la Observatorul Astronomic din Galaţi, este echivalentă cu acoperirea cerului de 592 de Luni pline", se mai menţionează în comunicat.

"Am început activitatea de survey fotometric în vara lui 2012 sperând inițial să descoperim exoplanete, adică planete din afara sistemului nostru solar. Din păcate, nu am reușit acest lucru dar am avut mai mult succes cu descoperirea de stele variabile.

După această reușită am continuat de-a lungul anilor împreună cu mai mulți membri ai Astroclubului „Călin Popovici" din Galați căutarea stelelor variabile.

Toată activitatea de la Observatorul astronomic din Galați în domeniul cercetării științifice și al educației s-a realizat în echipă, iar un motiv de mândrie pentru noi este că din aceasta au făcut parte de-a lungul timpului foarte mulți elevi și studenți. Descoperirea celei de-a 15-a stele variabile este foarte importantă pentru observatorul nostru, deoarece am reușit acest lucru în urma survey-ului fotometric realizat în nebuloasa IC 1396.

Deși nu este prima stea variabilă descoperită de Observatorul astronomic din Galați ea este una importantă pentru noi întrucât descoperirea unei stele în dreptul unei nebuloase este mai dificilă și ne-am dorit de mult timp acest lucru.", a declarat Ovidiu Tercu, coordonator al Compartimentului Planetariu/Observator astronomic din cadrul Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii "Răsvan Angheluţă" Galaţi.

