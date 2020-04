Premierul spune când ar putea fi vârful epidemiei de coronavirus. Câte teste vor fi efectuate până la finalul săptămânii

Ludovic Orban a spus, la Digi24, că teoria cu testarea masivă este "falsă, mincinoasă", fiind luaţi în considerare alţi parametri.



"Este o teorie falsă, mincinoasă. Pentru că sunt alţi parametri după care se evaluează numărul de persoane diagnosticate. În ceea ce priveşte capacitatea de diagnosticare, vreau să spun că am plecat de la o capacitate de câteva sute de teste pe zi şi am urcat gradual la o capacitate de testare care astăzi depăşeşte 2.500 de teste pe zi şi până la finalul săptămânii avem obiectivul să depăşim cifra de 3.000 de teste pe zi.

Am crescut de la un număr extrem de redus de centre în care se efectua testarea. Testarea corectă, care dă diagnosticul corect este testarea cu aparate Real Time PCR. Este singura testare care are capacitatea de a da rezultat corect. Noi a trebuit să achiziţionăm aparatele, am inventariat aceste aparate", a precizat premierul.

Orban a mai spus că a fost redus foarte mult "timpul între momentul recoltării exudatului naso-faringian realizat la pacienţii la care se impune diagnosticare şi timpul de diagnosticare, de realizare a testului".



"Creşterea capacităţii de testare nu se realizează peste noapte (...), e nevoie de aparate, de personal specializat. Capacitatea noastră de diagnosticare va creşte până la necesarul de diagnosticare, indiferent dacă acest necesar este de 5.000 teste pe zi, 6.000 de teste pe zi sau de cât va fi necesar", a spus el.

Premierul Ludovic Orban a mai spus că majoritatea experților consideră că vârful epidemiei de coronavirus va fi în perioada 28 aprilie - 1 mai.