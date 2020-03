Ordonanţa militară nr 6: Carantină TOTALĂ în Suceava si OPT comune limitrofe

Declaraţiile făcute de BOGDAN DESPESCU

”Ordonanta militara nr 5 din 30 martie 2020 privind măsuri de prevenire a COVID-19. Se prelungeste masura efectuariii zborurile din și spre Spania pentru o perioada de 14 zile începând cu data de 31 martie, ora 18. Spre și Italia pentru o perioadă de 14 zile din data de 6 aprilei 2020. Măsurile nu sunt pentru transport de marfă.

Prin articolul 3 s-a completat articolul 3 din Ordonanta 4, respectiv persoanele care paresesc locul de carantină sunt puse din nou in carantină si platesc. Persoanale care nu respectă măsurile de izolare in locul declarat vor fi obligate să inte in carantina 14 zile, să suporte cheltuielile și vor fi sancționate.

De asemenea, am completat art 4 din Ordonanta nr 4. Prevederile art 4 nu se aplica pilotilor de aeronvare care zboara intre și dinspre zonele de risc galben, zona rosie, care nu coboara din aeronava intre zboruri sau dacă poarte echipament.”

Declaraţiie făcute de RAED ARAFAT

"Sunt 2109 cazuri confirmate în țară până la ora actuala.Vreau sa evidentiez situatia Suceava. Dintre 2019 cazuri confirmate, 593 sunt la Suceava"

Declaraţiile făcute de MARCEL VELA

"E o situație complexă. Evoluția cazurilor din Suceava, densitatea îmbolnăvirilor, riscul răspândirii infecțiilor, analiza făcută cu specialiști în boli infecțioase, împreună cu toți factorii implicați - toate au făcut să luăm o decizie extrem de importantă: am emis ordonanța militară nr 6 din 30 martie 2020 privind instituirea măsurilor de carantinarea asupra municipiului Suceava şi a unor comune din zona limitrofă precum şi instituirea unei zone de protecție asupra unor unități adminstrativ-teritoriale din județul Suceava", a declarat Marcel Vela.

PREVEDERI:

Art. 1: Se instituie, pe perioada stării de urgenţă, măsura de carantinare în municipiul Suceava şi în zona limitrofă formată din următoarele opt comune: Adâncata, Salcea, Ipoteşti, Bosanci, Moara, Şcheia, Pătrăuţi şi Mitocu Dragomirnei.

Art. 2: Se instituie pe perioada stării de urgenţă o zonă de protecţie, ca perimetru de siguranţă, în jurul localităţilor carantinate formată din toate celelalte unităţi teritorial-administrative din judeţul Suceava.

Art 3: În zona carantinată prevăzută la ART 1 este permisă intrarea, respectiv ieșirea pentru transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în zona carantinată, precum și aprovizionării populației. Persoanele care nu locuiesc în zona carantină dar care desfășoara activități economice sau in domeniul apararii, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitaea publică, enertetci, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor.

Art 4: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, precum și operatorii economici din domeniul transportului feroviar de persoane, nu vor comercializa bilete, abonamente sau alte titluri de călătorie pentur transportul călătorilor în zona carantină decât dacă sunt respectate dispoziițe art 3.

Art 5: Toate restricțiile stabilite prin ordonanțele militare precedente se aplică în mod corespunzător în localitățile carantinate și in zona de protecție.

Art 6: Se împuternicește Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Suceava pentru a stabili completări și derogări în ceea ce privește dispozițiile prevăzute la art 3.

Art 7:În zona de protecție, organele vor stabili măsuri specifice de limitare a intrării și ieșirii persoanelor. În zona de protecție e interzisă deplasarea între localitățile din zonă. Autoritățile administrației vor aduce la cunoștința persoanelor de zona de protecție obligațiile

Art 8: Accesul pe Aeroportul Suceava e permis doar pentru zboruri cu aeronave de stat, transport marfă, umanitare sau pentru servicii medicale de urgență

Art 9: Consiliul Județean Suceava, cu primarii și consiliile locale vor lua măsuri de a funcționa serviciile de protecție și asistență socială, utilitățile publice și alimente de bază pentru persoanele fără aparținători.