(P) Cum se protejează Acad. Dr. Prof. Adrian Restian împotriva pandemiei?

- Domnule profesor Adrian Restian, cunoscând experiența dumneavoastră foarte îndelungată, văzand că ați cumpărat produsul nostru Antidot Forte, de la MEDICINAS și dată fiind situația foarte dificilă în care ne aflăm, vă întreb, direct, ce faceți dumneavoastră și ce ar trebui să fac și eu, pentru a mă feri de infecția cu coronavirus, sau cu COVID-19, după cum i se mai spune? Infecție, care după cum vedeți, a declanșat cea mai gravă epidemie din ultimul secol, care s-a răspândit cu o viteză uluitoare în aproape toate țările lumii și care a băgat frica în noi. De aceea, știind că dumneavoastră sunteți profesor universitar și membru titular al Academiei de Științe Medicale, că ați lucrat și la Sanepid, că ați fost și Inspector General în Ministerul Sănătății și cercetător științific la Institutul de Sănătate Publică, vă întreb, deci, ce faceți dumneavostră și ce ar trebui să fac și eu, pentru a mă feri de COVID-19?

- Este adevărat că noi ne aflăm astăzi într-o situație foarte complicată sau mai bine zis, într-o situație foarte gravă, deoarece noi nu ne-am mai întâlnit niciodată cu o epidemie atât de gravă, așa cum este epidemia sau pandemia de COVID-19, care să se răspândească atât de rapid, care să producă tulburări atât de grave, la un număr atât de mare de bolnavi și care să solicite la nivel foarte înalt serviciile medicale. Nu numai pentru că foarte mulți bolnavi trebuie tratați în condiții de izolare perfectă ci și pentru că foarte mulți bolnavii de COVID-19 fac forme foarte grave de insuficiență respiratorie pentru care necesită o terapie intensivă și chiar o respirație asistată.

Este adevărat că nu toți oamenii din zonele afectate fac boala și nu toți oamenii fac forme foarte grave de boală, unii fac forme foarte ușoare sau chiar forme asimptomatice de boală. Dat fiind că problema este foarte complicată, pentru a ne putea feri de îmbolnăvire, fiecare dintre noi ar trebui să știe câte ceva despre virusul COVID-19. Adică ar trebui să știe de unde vine virusul acesta, care este rezervorul lui natural, cine îl transmite și cum ajunge el în organismul nostru. Pe lângă aceasta, dacă nu toți oamenii fac boala, dacă nu toți oamenii fac forme foarte grave de boală, atunci fiecare dintre noi ar trebui să știe care este receptivitatea organismului sau mai bine zis, ce ar trebui să facem noi pentru a fi mai rezistenți sau pentru a face forme cât mai ușoare de boală.

În acest sens, este foarte important de subliniat faptul că, după cum susțin unii cercetători, dată fiind contagiunea extrem de mare a virusului, peste 50% din populația globului va contracta, la un moment dat, virusul COVID-19. Acest lucru s-a întâmplat foarte des în istoria omenirii, așa cum s-a întâmplat cu gripa pe care aproape toți am contractat-o uneori fără să știm. Dacă este așa, atunci ar fi bine să facem forme cât mai ușoare sau dacă se poate, chiar asimptomatice de boală. De aceea, pentru a ne putea feri de această boală foarte gravă, care amenință toată omenirea, ar trebui să știm cât mai multe lucruri despre virus dar și despre modul în care afectează el organismul nostru adică despre relațiile dintre organism și virus.

Este foarte important faptul că deși epidemia cu COVID-19 a apărut doar de câteva luni, noi știm astăzi că acesta este un virus nou din familia Coronaviridelor, care produc majoritatea infecțiilor respiratorii curente care nu sunt chiar atât de grave cum este infecția cu noul coronavirus. Trebuie totuși remarcat faptul că tot din familia coronavirusurilor s-a desprins la un moment dat și virusul care produce sindromul acut respirator sever sau SARS, care a determinat, acum câțiva ani, niște îmbolnăviri foarte grave.

Se presupune că virusul COVID-19 vine inițial de la niște animale, așa cum ar fi liliecii. La un moment dat, el a suferit niște mutații și a început să afecteze și organismul uman. Și din acel moment, omul bolnav sau purtătorul aparent sănătos, a devenit cel care transmite virusul la alți oameni, care îl vor transmite și ei, cu o viteză nemaipomenită, la alți oameni și așa mai departe. Adică mijlocul de transmitere a virusului este fie omul bolnav, fie omul aparent sănătos, care încă nu a făcut boala. Omul bolnav poate transmite virusul când vorbește, când respiră sau când tușește, prin intermediul picăturilor Flügge, care se pot răspândi până la o distanță de 1 metru. Iar contacții care vor sta în această rază vor putea inspira virusul, atât de periculos, expirat de bolnav. Adică boala se transmite pe cale aeriană. Pe de altă parte, virusul care cade pe diferite obiecte poate rezista o anumită perioadă de timp iar contacții care pun mâna pe obiectele respective și vor duce apoi mâinile lor la ochi, la nas sau la gură, se vor putea îmbolnăvi. Adică virusul se ia de fapt de omul bolnav la omul sănătos pe cale respiratorie.

De multe ori infecția cu COVID-19 este asemănată cu gripa. Ambele boli au cam aceeași simptomatologie de debut adică febră, curbatură - adică o stare rea cu dureri musculare, dureri de cap, tuse uscată și dispnee. Deosebirea cea mai importantă dintre cele două boli este determinată de faptul că în timp ce virusul gripal afectează mai ales căile respiratorii superioare, adică produce o traheo-bronșită, virusul COVID-19 afectează mai ales căile respiratorii inferioare, adică plămânii, unde produce o pneumonie foarte gravă, de unde derivă și gravitatea bolii, bolnavii grav sau foarte grav necesitând chiar o respirație asistată.

- Bine, domnule profesor, eu am înțeles. Știm că boala este foarte gravă, că este foarte contagioasă. Știm că nu are un vaccin și niciun tratament specific. Tocmai de aceea se pune întrebarea ce putem să facem pentru a nu ne îmbolnăvi de coronavirus?

- Evident că neavând niciun tratament și niciun vaccin specific, trebuie să facem tot posibilul pentru a preveni răspândirea bolii și îmbolnăvirea noastră. Pentru a preveni răspândirea bolii trebuie să-i depistăm și să-i internăm pe bolnavi. Apoi să-i depistăm și să-i izolăm pe contacți. Orice om care vine dintr-o zonă cu mulți bolnavi sau și mai rău, care a venit în contact cu un bolnav, trebuie izolat 14 zile, care ar fi perioada de incubație maximă a bolii deși ea ar putea să apară și după câteva zile. De aceea, noi ar trebui să ne ferim de bolnavi și de suspecți, să ne ferim de zonele aglomerate, să nu stăm foarte aproape unul de altul, să respectăm condițiile de igienă, să ne spălăm foarte bine pe mâini și așa mai departe. Ar trebui să avem mai multă grija de corpul nostru, pentru că apariția bolii depinde nu numai de contactul cu virusul, ci și de rezistența imunitară a organismului nostru.

- Bine, dar dacă evitarea bolnavilor, a aglomerațiilor și spălatul pe mâini sunt foarte clare, cum ar trebui să avem mai multă grijă de corpul nostru?

- În acest sens, ar trebui să facem ceva sau mai bine zis, să facem tot posibilul pentru a întări capacitatea de apărare imunitară a organismului nostru pentru că organismul nostru dispune de o mulțime de mecanisme de apărare iar unul dintre cele mai importante este sistemul imunitar, care este un paznic foarte vigilent care apără organismul de orice structură străină care atentează la integritatea noastră. În primul rând el are niște mecanisme înnăscute, care depistează și elimină imediat orice corp străin care intră organism, indiferent dacă este vorba de virusuri, de microbi sau de celule canceroase, pe care le depistează și le omoară, așa cum fac celulele NK, care omoară imediat structurile străine care au intrat în organismul nostru. Tocmai de aceea ele au fost denumite Natural Killer. Dar pe lângă mijloacele nespecifice, sistemul imunitar mai dispune și de niște mijloace specifice pentru că el sintetizează, când vine în contact cu un virus, niște anticorpi specifici contra virusului respectiv. Pentru a putea stabili diagnosticul bolii, se poate determina prin niște teste speciale, prezența virusului sau prezența anticorpilor pe care i-a sintetizat organismul care a venit în contact cu virusul respectiv.

În orice caz, îmbolnăvirea noastră nu depinde numai de contactul cu virusul ci și de capacitatea sistemului imunitar de a distruge virusul respectiv, de a nu-i permite să intre și să se înmulțească în celulele noastre. Spre deosebire de microbi care se înmulțesc în afara celulelor, virusurile se înmulțesc în celulele noastre, chiar pe seama mecanismelor noastre genetice.

În orice caz, nu toți oamenii care vin în contact cu un bolnav vor face boala, așa cum nu toți oamenii la care va apărea o celulă canceroasă vor face cancer. Toți avem un sistem imunitar care de obicei le omoară dar numai cei care au un sistem imunitar slăbit vor face boala respectivă. Sistemul nostru imunitar depistează și elimină, în mod normal, toți microbii, toate virusurile și toate celulele canceroase care apar de-a lungul timpului în organismul nostru.

- Ce putem face noi pentru a ne întări sistemul imunitar?

- Putem face foarte multe lucruri, deoarece pentru a putea funcționa normal, mecanismele de apărare imunitară au nevoie de anumite condiții și de anumite substanțe plastice și energetice. Mai întâi am să mă refer la limitele și la condițiile de care au nevoie mecanismele noastre de apărare. Toată lumea știe că organismul nostru nu funcționează foarte bine la orice temperatură. În timp ce vulpea polară se simte bine între plus 20 și minus 40 de grade Celsius, noi nu ne simțim bine decât între 18 și să spunem 30 de grade Celsius, cu alte cuvinte, organismul nostru are nevoie de anumite condiții pentru a putea funcționa normal. Se spune că acum peste 150 de ani, Louis Pasteur, care a descoperit, printre altele, bacilul holerei, a constatat că numai găinile care stăteau cu picioarele în apă rece făceau boala. Noi știm azi că răceala sau stresul pot reactiva anumite virusuri, așa cum ar fi herpesul, care stau latente în organismul nostru. De aceea, dacă vrem să prevenim coronavirusul, ar trebui să ne ferim de stres și de răceală, să ne îmbrăcăm corespunzător, să ne ferim de umezeală și de oboseală. Ar trebui să ne odihnim suficient, să facem mișcare și să consumăm mai multe lichide, mai multă apă și mai multe ceaiuri. Deoarece după cum spun unii autori, în viroze odihna și hidratarea sunt cele mai la îndemână mijloace de prevenire și tratament.

În ceea ce privește substanțele plastice și energetice de care avem nevoie, le obținem de obicei prin intermediul alimentelor, tocmai de aceea, alimentația joacă un rol foarte important în păstrarea sănătății. Organismul nostru are nevoie de peste 50 de nutrienți pentru a putea funcționa normal și pe lângă glucide, lipide și proteine, el mai are nevoie și de o serie de aminoacizi și de o serie de vitamine, pe care nu le poate sintetiza singur. De asemenea el are nevoie de o serie de elemente minerale și de oligoelemente, pe care nu le poate obține întotdeauna din alimentația curentă. Așa spre exemplu, organismul nostru are nevoie de seleniu, care intră în compoziția unor enzime dar alimentația de azi nu ne mai furnizează suficient seleniu, deoarece din cauza exploatării intensive, solul a sărăcit în seleniu. De aceea, vom fi obligați uneori să luăm substanțele necesare din niște suplimente alimentare.

Pentru a acoperi unele nevoi și a utiliza unele substanțe naturale care să stimuleze sistemul imunitar, eu am cumpărat de la dumneavoastră produsul Antidot Forte, care conține o serie de substanțe care, cred eu, sunt folositoare pentru întărirea sistemului imunitar, așa cum ar fi Turmericul, Gheara-mâței, Astragalus, Usturoiul negru, Ghimbirul, Echinaceea, care s-a dovedit în mod științific că stimulează sistemul imunitar.

- În concluzie, ce faceți dumneavoastră și ce ar trebui să fac și eu, pentru a preveni infecția cu COVID-19 care ne dă fiori?

- Pe scurt, eu caut să respect măsurile recomandate de autorități. Caut să mă feresc de aglomerație, să evit contactul cu oamenii care au afecțiuni respiratorii. Încerc să evit mâncărurile grele, să mănânc mai multe zarzavaturi, mai multe fructe și legume. Spre exemplu, eu mănânc un măr, o banană, o portocală și o lămâie, în fiecare zi. Caut să mănânc mai ales carne de pește și de pui, să consum multe lichide - mă refer la apă și la ceaiuri. De asemenea, fac cât mai multă mișcare în aer curat, mă odihnesc suficient, citesc, ascult muzică. Caut să am grijă de sufletul meu, să nu gândesc rău despre nimeni, să mă împac cu toată lumea și să mă rog la Dumnezeu.

- Adică, dumneavoastră îmi recomandați să-mi schimb nu numai stilul ci și concepția mea despre viață.

- Fiecare om are concepțiile lui. În orice caz, oamenii care s-au vindecat de boli foarte grave și-au schimbat în mod radical concepția lor de viață. Ei și-au modificat sistemul de valori și au început să vadă cu alți ochi frumusețea lumii în care trăim. Eu cred că și oamenii care s-au vindecat, zilele acestea, de COVID-19, au acum o altă concepție despre viață. Văzând că alții au murit, ei au acum un alt sistem de valori. Este adevărat că eu nu știu precis dacă concepțiile pe care le au azi i-ar fi putut apăra de boală. Dar dacă se vorbește de o psihoimunologie, care a demostrat experimental că psihicul nostru poate influența imunitatea, îmi vine să cred că ar trebui să evităm emoțiile negative, cum ar fi ura, invidia și răzbunarea, care ne mențin într-un stres continuu.

- Privind în jur, mi se pare că ne va fi foarte greu să ne schimbăm stilul de viață. De aceea cred că oamenii preferă mai repede medicamentele.

- Este adevărat. Dar, deși mie nu mi se pare greu să zici ”Bună ziua”, să privești la o magnolie înflorită sau să mângâi un cățel, o să vă spun ce medicamente și suplimente alimentare iau eu și care cred că mă vor ajuta să previn această boală, care este uneori extreme de gravă.

Ei bine, eu iau în fiecare zi câte un comprimat de vitamina D3 de 2000 de unități, care, după cum s-a demonstrat științific, stimulează sistemul imunitar și care este scăzută la majoritatea populației. Mai iau vitamina C câte un gram pe zi, deoarece stimulează de asemenea sistemul imunitar. Mai iau calciu, magneziu, zinc și seleniu, care au un rol foarte important în funcționarea sistemului imunitar. Unii autori au arătat chiar că zincul inhibă reproducerea virusurilor. Mai iau propolis și, după cum spuneam încă de la început, mai iau trei capsule de Antidot Forte în fiecare zi, deoarece conține Turmeric, Gheara-mâței, Astragalus, Usturoi negru, Ghimbir, Echinaceea, care stimulează imunitatea, conform cercetărilor științifice.

Pe lângă toate acestea, sau mai bine zis, înainte de toate acestea, eu mă rog la Dumnezeu, deoarece fără El nu putem face nimic. Și astfel cred că voi reuși să depășesc cu bine această etapă extrem de dificilă din viața noastră.

Eu mai cred că pandemia aceasta, care a înspăimântat tot pământul, ne oferă ocazia și chiar ne obligă, să coalizăm mai bine cu semenii noștri aflați în suferință, să înțelegem mai bine că în fața naturii nu există granițe, că nu putem trăi singuri. Să înțelegem mai bine care sunt posibilitățile și limitele noastre, să înțelegem mai bine că în fața tuturor valorilor materiale, care au trecut pe primul loc, se află de fapt sănătatea, de care depinde nu numai bucuria de a trăi ci și existența noastră pe acest pământ.

Vă mulțumim pentru sfaturile dumneavoastră avizate.

Echipa MEDICINAS.