Pacient vindecat de coronavirus: "Am avut dureri crunte. Un prieten m-a întrebat dacă am dat bani ca să stau în spital"

Sorin Lungu a trecut prin clipe cumplite după ce a fost diagnosticat cu coronavirus. Nu și-a imaginat cât de agresiv este virusul.

„Dureri de cap crunte, crunte la modul... nu știu... ceva mai rău nu am avut, am avut operații și n-am avut așa durere. Plutea creierul. Orice medicament, orice perfuzie îmi punea mi se părea că-mi face mai rău", povestește bărbatul, potrivit digi24.

Acesta mărturiseşte că, deși le povestea prietenilor care-l sunau cât de grea e boala, unii încă mai puneau la îndoială existența virusului.

"Mă întrebau dacă am fost spitalizat contra cost. Un tip, care nu e la o vârstă să nu creadă și nu era un din ăla fără școală, m-a dat pe spate întrebându-mă dacă am luat bani ca să stau în spital, știind starea prin care am trecut eu", mai povestește Sorin.

Bărbatul a fost internat la Spitalul din Bârlad, unde a fost îngrijit de medicul Monica Aioanei, cea care i-a fost și sprijn moral în lunga perioadă de suferință.

"A fost medicul care cred că mi-a salvat viața. Nu cred, sigur! S-au ocupat exemplar", mărturiseşte Sorin Lungu.

Sorin a stat în spital 19 zile până când s-a vindecat. S-a întors după trei săptămâni, pentru că voia să-i mulțumească medicului care l-a salvat. I-a dăruit un buchet de maci, flori pe care le-a cules singur.