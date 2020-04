"Paciente pozitive umblau prin spital. Medici veneau din izolare să opereze". Mărturia unei asistente de la maternitatea din Timişoara

Femeia lucrează ca asistentă la Maternitatea Odobescu, locul unde luni seară, ministrul Sănătății Nelu Tătaru a cerut o verificare urgentă, anchete epidemiologice, după ce zece bebeluși au fost depistați cu COVID-19 și 25 de paciente și cadre medicale au coronavirus.

Asistenta a povestit cum pacientele infectate cu coronavirus se plimbau prin spital, în timp ce cadrele medicale ieșeau din izolare pentru a opera.

„După ce au ieșit fetele din carantina de 30 și ceva de ore, eu am fost prima tură cu colegele care le-au înlocuit. La prima tură după nu s-a făcut la niciun membru al personalului medical testarea. Fetele săracele lucrează în continuare, nu au fost testate. Au fost și paciente pozitive care le-am tratat și apoi am aflat că au coronavirus. Ei operează în continuare, nu au niciun stres. Deja trecem pe a doua săptămână de când s-a aflat că în maternitate există cazuri pozitive. Se știa și pe jos, pe la parter, că erau paciente pozitive și umblau prin spital, fără nicio problemă. Erau medici care erau în izolare și veneau la lucru să opereze. Chiar joi l-am întrebat pe un medic de ce vine la lucru, dacă este în izolare. Atât îi interesează – să se opereze și să ne cheme la lucru", a declarat asistenta pentru tion.ro.

Femeia a povestit şi cum a ajuns să fie testată pentru coronavirus după multe insistenţe, deşi prezenta simptome specifice bolii. Acum e internată în spital şi aşteaptă să fie externată.

„Sâmbătă, după miezul nopții, după lungi insistențe de testare care au fost refuzate de instituție, am fost adusă la spital, la Victor Babeș. M-au chemat la lucru și joi, deși eu le-am spus de starea mea de sănătate și nu m-au luat în seamă. Într-un final, joi am plecat de la lucru, mi s-a făcut rău, m-am învoit., Am sunat la ambulanță seara, am sunat la Direcția de Sănătate Publică, am cerut testare la domiciliu și a doua zi au venit și m-au testat. Apoi m-a sunat un medic epidemiolog sâmbătă seara, în jur de ora 22, la 24 și ceva a venit ambulanța după mine. A venit o mașină mare. Ulterior, când am ajuns la spital, am făcut febră 37 cu 9 și încă două zile după am făcut 38. S-a redus febra de o zi, nu am mai făcut febră. Frecvența tusei s-a redus la jumătate și, în rest… dureri musculare foarte mari, respirație anevoioasă. Tratamentul este foarte bun, își face efectul. Aici, la Spitalul Victor Babeș, se ocupă de noi, nu am nimic de zis”, a povestit asistenta de la Maternitatea Obobescu.

DOSAR PENAL în cazul bebeluşilor infectaţi cu coronavirus la maternitatea din Timişoara



Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara au deschis dosar penal şi efectuează cercetări privind posibile nerespectări ale măsurilor de prevenire și combatere a bolilor infectocontagioase și implicit a reglementărilor în materie, ce ar fi putut facilita infectarea cu SARS CoV 2 a 10 nou-născuți și a altor 25 persoane – cadre medicale, lehuze și o gravidă, în cadrul Maternității Odobești a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.