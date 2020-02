Părinţii lui Dani Vicol, victima lui Mario Iorgulescu, declaraţii emoţionante: "Eu şi soţia nu am vorbit. Nu aveam ce să ne spunem"

”Să fie într-adevăr adus în țară, să fie pus sub acuzare, ne dă un pic de speranță că se face dreptate. Am avut o zi neagră. Am stat eu cu soția aici și nu ne vorbeam unui altuia, pentru că nu aveam ce să vorbim. Am casete de la vârsta de 9 ani cu toți prieteniii lui, aici, în cameră”, a declarat tatăl băiatului.

Procurorii cer arestarea lui MARIO IORGULESCU

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au anunțat într-un comunicat oficial că au sesizat Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă a lui Mario Iorgulescu, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe.

Mario Iorgulescu se află la Geneva, după ce familia și cei apropiați au făcut tot posibilul ca tânărul să aibă parte de cele mai bune condiții de recuperare. A fost tratat în Italia, după ce, imediat după accident, a fost internat la Spitalul Elias din Capitală.

Noi detalii despre noaptea în care Mario Iorgulescu a provocat accidentul

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dat noi detalii despre noaptea în care Mario Iorgulescua provocat accidentul în urma căruia Dani Vicol, în vârstă de 24 de ani a murit.

”La data de 08.09.2019, pe fondul unei crize de gelozie și într-o stare de furie, având o alcoolemie de 1,96 g/l și fiind sub influența cocainei, intenționând să se deplaseze din sat Gulia, com. Tărtășești, spre un club din Parcul Herăstrău, mun. București, inculpatul Iorgulescu Gino-Mario a condus autoturismul marca Aston Martin model DBS cu o viteză ce depășea cu mult viteza legală de 50 km/h în localitate, pătrunzând pe culoarea roșie a semaforului cu viteza de 145 km/h în intersecția dintre Șos.

Chitilei și str. Teodor Neagoe, accelerând până la 162 de km/h în momentul în care a trecut de un alt vehicul care circula cu viteză redusă pe banda I, urcând vehiculul cu partea stângă pe un scuar, apăsând la maximum pedala de accelerație la un vehicul echipat cu un motor ce dezvoltă 700 de cai putere, pătrunzând pe contrasens și intrând în coliziune frontală, la ora 03:02:39, la viteza de 143 km/h, cu autoturismul marca Audi, condus de victima V. D.-A., care a decedat pe loc, toate acestea în condițiile în care, din momentul în care a pătruns în intersecție pe culoarea roșie a semaforului, inculpatul nu a acționat frâna, iar în momentul coliziunii pedala de accelerație era apăsată la maximum”, au precizat procurorii.