Ministerul Educaţiei: Participarea la rugăciunea de la început de an şcolar nu este obligatorie

În nota MEC se arată că, potrivit Constituției României, „nimeni nu poate fi constrans sa adopte o opinie ori sa adere la o credinta religioasa, contrare convingerilor sale“. De asemenea, este adusă în atenție Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.

Nota de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării:

Avand in vedere,

- Prevederile Constitutiei Romaniei (Art. 29 (1) Libertatea gandirii si a opiniilor, precum si libertatea credintelor religioase nu pot fi ingradite sub nicio forma. Nimeni nu poate fi constrans sa adopte o opinie ori sa adere la o credinta religioasa, contrare convingerilor sale. (2) Libertatea constiintei este garantata; ea trebuie sa se manifeste in spirit de toleranta si de respect reciproc. (6) Parintii sau tutorii au drepiul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educatia copiilor minori a caror raspundere le revine. Art.30 (1) Libertatea de exprimare a gandurilor, a opiniilor sau a credintelor si libertatea creatiilor de orice el, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare in public, sunt inviolabile);

- Legea nr. 489/2006, privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor (Art, 1(1) Statul roman respecta si garanteaza dreptul fundamental la libertate de gandire, de constiinta si religioasa al oricarei persoane de pe teritoriul Romaniei, potrivit Constitutiei si tratatelor internationale la care Romania este parte. (2) Nimeni nu poate fi impiedicat sau constrans sa adopte o opinie ori sa adere la o credinta religioasa, contrara convingerilor sale, si nici nu poate fi supus vreunei discriminari, urmarit sau pus intr-o situatie de inferioritate pentru credinta, apartenenta sau neapartenenia sa la o grupare, asociatie religioasa sau un cult ori pentru exercitarea, in conditiile prevazute de lege, a libertatii religioase. Art. 2(1) Libertatea religioasa cuprinde dreptul oricarei persoane de a avea sau de a adopta o religie, de a se manifesta in mod individual sau colectiv, in public sau in particular, prin practicile si ritualurile specifice cultului, inclusiv prin educatie religioasa, precum si libertatea de a-si pastra sau schimba credinta religioasa);

- Legea educatiei nationale nr. 1/2012, cu modificarile si completarile ulterioare (Art. 3. Principiile care guverneaza invatamantul preuniversitar si superior, cat si invatarea pe tot parcursul vietii din Romania sunt: a) principiul echitatii - in baza caruia accesul la invatare se realizeaza fara discriminare: g) principiul garantarii identitatii culturale a tuturor ceratenilor romani si dialogului intercultural; h) principiul asumarii, promovarii si pastrarii identitatii nationale si a valorilor culturale ale poporului roman, i) principiul recunoasterii si garuntarii drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale, dreptul la pastrarea, la dezvoltarea si la exprimarea identitatii lor etnice, culturale, lingvistice si religioase);