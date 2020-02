Percheziţii la Spitalul Floreasca şi la locuinţa medicului Mircea Beuran

Procurorii DNA fac perchezitii într-un dosar de luare de mită, iar în cauză sunt implicaţi şi alti medici celebrii, anunţă România TV. Procurorii au descins la locuinta medicului, la cabinetul său, dar si la Spitalul Floreasca din Capitală.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Floreasca, Bogdan Oprița, a declarat pentru HotNews.ro că sunt ridicate documente din Secția Chirurgie 2.

Mircea Beuran a fost audiat la începutul acestui an după ce o femeie de 66 de ani, bolnavă de cancer, a suferit arsuri pe 40% din suprafaţa corpului în timpul unei operaţii la Spitalul Floreasca. Ulterior, pacienta a murit.

Medicul le-a spus jurnaliştilor că în cazul femeie arse nu poate spune cine este vinovat.

"Se fac analize, se fac tot felul de anchete, asteptati sa se obtina un rezultat final. Nu am cum sa am opinii cat timp nu am fost acolo" , a răspuns Beuran în momentul în care a fost întrebat cine este vinovat în acest caz.

În acest caz, Inspecţia Sanitară de Stat a sancţionat cu 30.000 de lei Spitalul de Urgenţă Floreasca "pentru neregulile găsite", dar şi întreaga echipă operatorie, de la asistent, până la conducătorul echipei.

Totodată, în urma cercetării administrative efectuate de conducerea spitalului, s-a decis şi demiterea prof. dr. Mircea Beuran din funcţia de şef al Secţiei Clinice de Chirurgie III, pentru nerespectarea obligaţiilor din contractul de administrare.

Cazul a fost cercetat şi de Corpul de control al Ministerului Sănătăţii, concluziile fiind prezentate marţi de ministrul Victor Costache.

"Niciunul dintre medicii aflaţi în echipa operatorie nu se afla în serviciul de gardă. Deci avem o pacientă care a sângerat şi care s-a deteriorat pe parcursul nopţii, s-a intervenit la 9 dimineaţa, iar în echipa operatorie s-a preferat să se intervină cu un medic rezident şi apoi cu un medic specialist venit de acasă, în loc să intervină echipa de medici primari, care erau de gardă în spital", a declarat Costache.

S-au constatat nereguli şi privind modul în care a fost înregistrat incidentul, folosirea substanţei dezinfectante, precum şi privind intervenţia medicului rezident fără supravegherea unui îndrumător.

Beuran a fost demis şi din funcţia de preşedinte al Comisiei Ministerului Sănătăţii de chirurgie generală.

