Alexandru Comerzan, câştigătorul Chefi la Cuţite a spus ce va face cu marele premiu de 30.000 de euro

Alexandru Comerzan, câștigătorul de la Chefi la cuțite, și-a ales la 14 ani meseria de bucătar, iar munca lui a fost încununată, acum, cu titlul de cel mai bun bucătar. Cine este Alexandru Comerzan, marele câștigător al premiului de 30.000 de euro? Aflați totul chiar de la el, într-un interviu încărcat de emoții, pe care ni l-a acordat imediat după finalul emisiunii.

Citeşte şi Alexandru Comerzan este câştigător CHEFI LA CUŢITE 2019

De ce crezi că ai câștigat finala „Chefi la cuțite? Ce au avut în plus preparatele tale?

Nu știu sincer ce au avut în plus, sper doar că am câștigat pentru că am fost mai bun și preparatele mele au fost pe gustul juraților.

Ce ai simțit când ți-ai auzit numele?

E un moment pe care nu îl pot descrie în cuvinte, o euforie de neegalat, cel mai frumos moment din tot parcursul meu la „Chefi la cuțite. Echipa mov nu a avut un „război ușor, dar iată că am învins!

Ce vei face cu premiul?

Cred că voi pleca în Japonia, acesta este visul meu.

Continuarea interviului pe viva.ro.