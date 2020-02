Primele declaraţii făcute de Chef Joseph Hadad după ce i s-a făcut rău: "La cel mai mic semn dat de corp, mergeţi la medic"

Celebrul bucătar a infirmat informaţiile conform cărora ar fi suferit un atac de cord şi i-a îndemnat pe cei care îl urmăresc pe reţeaua de socializare să aibă grijă de sănătatea lor.

"Dragii mei, mulțumesc tuturor pentru mesajele de îngrijorare și mulțumesc celor din presă care s-au interesat de starea mea. Din fericire, diagnosticul publicat nu este real. Acum mă simt mai bine, totul este sub control.

Dimineață am ajuns la spital pentru că nu m-am simțit bine și, ca un om precaut, am preferat să nu aștept fără să iau măsuri. Se pare că am avut o cădere de tensiune urmare a supra solicitării. Vă doresc tuturor sănătate și, la cel mai mic semn dat de corp, mergeți la medic", a scris Chef Joseph Hadad pe Facebook.

Bucatarului Joseph Hadad i s-a facut rau din senin, chiar într-unul dintre restaurantele pe care acesta le detine in Bucureşti. Cei care au fost martori la scena au apelat imediat numarul de urgenta 112, iar un echipaj de ambulanta a mers la fata locului.

Chef Joseph Hadad a devenit celebru în 2012, când şi-a făcut debutul în televiziune la emisiunea Top Chef România.

Foto Facebook Chef Joseph Hadad