PSD respinge acuzaţiile ministrului Vela: E ruşinos să vii să invoci zvonuri pentru a fundamenta o decizie luată la nivel oficial

"Ministrul Vela încearcă să-și acopere incoerența măsurilor adoptate prin ordonanțele militare aruncând, din nou, vina pe PSD.

Este rușinos să vii să invoci ZVONURI pentru a fundamenta o decizie luată la nivel oficial. Ministrul Vela decredibilizează total Ministerul pe care îl reprezintă, aruncând bârfe în spațiul public.

Din păcate, această situație nu este singulară pentru reprezentanții PNL, care au procedat identic atunci când au interzis exporturile de produse agricole. Întâi au luat decizia, apoi au revenit asupra ei, scuzându-se lamentabil că nu au avut date. La fel au acționat și în cazul bugetarilor, când au jucat alba-neagra cu trimiterea acestora în șomaj tehnic.

Îi atragem atenția domnului ministru Vela că răspândirea de informații false constituie infracțiune. De aceea, îl somăm public să aducă dovezi pentru cele afirmate, altfel credibilitatea sa, care oricum lasă de dorit, va fi egală cu ZERO", se arată într-un comunicat de presă al PSD.

Reacţia PSD vine după ce ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat la Digi24 că atât președintele cât și premierul au fost de acord cu protocolul semnat cu Biserica Ortodoxă care stabilește modul în care oamenii vor primi lumină în noaptea de înviere, dar și regulile de împărțire a Sfintelor Paști. Vela a precizat că avea informații că primari PSD incitau oamenii să meargă în număr mare la biserică, motiv pentru care a decis să ia aceste măsuri, la propunerea Bisericii.

"Președintele a fost de acrod cu acest lucru, la fel ca și prim-ministrul Orban. Aceste măsuri vreau să vă asigur că vin în sprijinul populației. Dacă nu am fi luată această decizie, în noaptea de înviere ieșeau mulți oameni și era imposibil să fie opriți de forțele de ordine. Plus că dacă am fi luat decizia de a îi opri am fi născut multe polemici între oameni și forțe de ordine. Oamenii n-ar fi înțeles, din credință că sunt Sfintele Paști s-ar fi dus la Biserică (...) Pentru sâmbătă sunt suficient de mulți cetățeni de bine din alte partide care vor să facă mici diversiuni care să ducă la un fel de 10 august, să stârnească credincioșii să asalteze bisericile. Eu nu am vrut să se ajungă la asta în care cetățenii stârniți de primari PSD-iști se duceau grămadă la biserică. Aveam informații în acest sens", a declarat ministrul Marcel Vela la Digi24.