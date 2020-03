Radu Banciu, despre restricţiile impuse de coronavirus: "Oamenii erau obişnuiţi să meargă la serviciu ca să nu facă nimic"

CORONAVIRUS. "Vestea proastă este că nu mai știm când se termină, întrucât din toate părțile avem numai informații contradictorii. Unii ar susține că această epidemie ne va mai brăzda orizonturile vreo patru luni, patru luni și jumătate, ceea ce este cumplit. Deja ne plictisim acasă. (...) Oamenii erau obișnuiți să meargă la serviciu ca să nu facă nimic, cei mai mulți dintre oamenii de Planetă mergeau la serviciu ca să nu facă nimic. Sigur, susțineau cumva economia mondială, dar nu făceau nimic. Mai merge și de la sine, în unele cazuri, economia mondială. Când se întorceau acasă, o luau de la capăt. În momentul în care nu mai au această supapă, sigur că dau de greu și nu mai știu ce să facă. Pentru noi, antisocialii, cei care avem puțini prieteni pe Facebook, este o mană cerească, dar e adevărat că nu este mare diferență între un mort – bolnav și un mort – sănătos. Sigur că, până la urmă, și noi ne vom duce, în sensul că dacă nu mai e nimic după acest coronavirus, cu siguranță că nu ne va fi nici nouă foarte bine", a declarat Radu Banciu, în direct pe B1 TV.

Angajaţii români se tem că urmează o criză economică declanşată de efectele coronavirusului, aceasta fiind principala îngrijorare pentru unul din doi respondenţi, urmată de temerea că ar putea contacta virusul (31,1%) sau că ar putea să-şi piardă locul de muncă în perioada următoare (11,2%), arată datele unui sondaj făcut de platforma de recrutare BestJobs.

"Dintre cei care îşi simt ameninţat locul de muncă în contextul actual, 34,5% s-au declarat foarte îngrijoraţi, iar 32,6% oarecum îngrijoraţi, în timp ce restul de 32,9% nu cred că au în acest moment motive să se teamă pentru jobul lor. Peste 43% pun aceste griji pe seama faptului că situaţia epidemiei de coronavirus ar putea afecta economic compania pentru care lucrează, iar dacă s-ar găsi în situaţia de a-şi căuta un nou job, 45,7% cred că ar găsi greu, iar 20,6% chiar foarte greu în contextul actual", arată sondajul.

În schimb, mai bine de jumătate dintre angajatorii chestionaţi (53,3%) declară că au planuri de continuitate a afacerii în cazul agravării epidemiei de coronavirus în România.

De altfel, 60% dintre angajatorii care au participat la sondajul BestJobs afirmă că afacerea lor nu a fost până acum afectată de criza epidemiologică.

"Deocamdată, pentru 20% dintre angajatori, principalele efecte ale contextului epidemiologic ţin de faptul că angajaţii se tem să intre în contact direct cu clienţii, în special care provin din ţările cu risc ridicat. De asemenea, angajatorii au observat şi că unii furnizori nu şi-au putut onora comenzile din cauza acestei situaţii (10%) sau că preţurile pentru anumite produse pe care le achiziţionează au crescut substanţial (6,6%), iar angajaţii nu mai pot călători în interes de serviciu în afara ţării (6,6%). Peste 46,6% dintre companii spun că au sistat oricum deplasările de serviciu în zonele afectate de virus, iar 20% au anulat evenimente interne sau acţiuni care implică un număr mare de participanţi, din dorinţa de a-şi proteja angajaţii", mai relevă sondajul.

Cei mai mulţi dintre angajaţi (43,9%) spun că sunt doar puţin îngrijoraţi că ar putea contacta coronavirusul şi 34,8% afirmă că sunt foarte îngrijoraţi de o posibilă infecţie cu noul virus, în timp ce doar 15,8% dintre respondenţi nu sunt deloc îngrijoraţi.

Instaurarea unei carantine totale la nivel naţional, care ar putea limita sau întrerupe capacitatea de a munci pentru o anumită perioadă, îi face pe mai mult de jumătate dintre angajaţii români (52,1%) să-şi facă griji foarte mari, în timp ce aproape o treime dintre cei chestionaţi (32,1%) de declară mai puţin îngrijoraţi.

Când vine vorba de bani puşi deoparte, în cazul în care şi-ar pierde locul de muncă, un sfert (24,9%) dintre angajaţii care au răspuns sondajului BestJobs nu au deloc economii, în timp ce 21,1% au bani cât să le ajungă să-şi acopere cheltuielile de întreţinere pentru cel mult trei luni.

"Aproape 10% dintre respondenţi au afirmat că dacă îşi vor pierde locul de muncă din cauza acestei epidemii au economii care să le permită să trăiască liniştiţi până la şase luni, şi doar 7,4% au bani puşi deoparte pentru pentru cel puţin un an", spun autorii sondajului.

Întrebaţi şi despre ce măsuri de precauţie şi protecţie pentru răspândirea virusului a luat compania pentru care lucrează, 47,9% dintre cei chestionaţi au răspuns că firma a suplimentat materialele sanitare (măşti medicale de protecţie, dezinfectant de mâini, săpun etc.), 41,9% spun că au primit informaţii legate de măsurile de igienă şi protecţie pentru prevenţia bolii, iar 40,30% declară că a crescut numărul de igienizări ale spaţiului de muncă şi mai ales ale spaţiilor intens circulate sau zonelor expuse (clanţele uşilor, bare de susţinere la scări, lift etc.). De asemenea, mulţi angajatori au înlocuit întâlnirile directe de business cu discuţii la distanţă (telefonice, prin Skype, video calls etc. - 30,7%) şi permit angajaţilor care pot lucra de acasă să facă acest lucru (30,4%).

"În urma izbucnirii crizei coronavirusului, cei mai mulţi angajaţi români (82,8%) au declarat că îşi spală/dezinfectează mâinile foarte des, 75,9% au răspuns că evită pe cât posibil spaţiile publice aglomerate (teatre, restaurante, mall-uri, hypermarket-uri etc.), iar 67,4% evită contactul direct cu alte persoane (strângerea mâinii, îmbrăţişările etc.). Totodată, aproape jumătate dintre cei chestionaţi (49,8%) evită transportul în comun, 42,5% stau acasă dacă se simt bolnavi, iar 13,4% poartă mască de protecţie permanent, când sunt în spaţii publice", se mai menţionează în sondaj.

În cazul în care şcolile ar fi închise o perioadă mai lungă de timp, 28,4% dintre respondenţi nu au cu cine să-şi lase copiii în îngrijire şi sunt astfel nevoiţi să stea cu ei. Dar dacă transportul public va fi restricţionat o perioadă mai lungă de timp, 71,8% dintre angajaţii care au participat la sondajul BestJobs au cum să ajungă la serviciu.

Sondajul a fost efectuat în perioada 9-16 martie 2020, pe un eşantion de 1.262 de utilizatori de internet şi un eşantion de 244 de companii mici, medii şi mari din România.