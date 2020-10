Raed Arafat, apel către cadrele medicale. "Pandemia nu ne scuteşte. Nu lucrăm în condiţii de normalitate"

Referitor la declaraţia şefei UPU de la Spitalul Judeţean Ploieşti care a avertizat că de câteva săptămâni medicii aleg între pacienţi şi decid pe cine să salveze deoarece nu mai sunt locuri la Terapie Intensivă, dr. Arafat a declarat că este în discuţii de mult timp cu medicii prahoveni. "Am detașat oameni, am făcut tot posibilul să sprijinim efortul lor și continuăm acest lucru".



"Din păcate suntem într-o situație care nu este una normală și știe toată lumea acest lucru. Nu putem căuta normalitatea în situația în care ne aflăm acum. Toată activitatea noastră se desfășoară, în aceste momente, în condiții specifice unei pandemii. În aceste condiții, nu avem cum să invocăm modul de lucru normal, de zi cu zi. Acest mod de lucru se schimbă în cadrul unei pandemii când ai foarte multe cazuri și trebuie să-ți adaptezi activitatea.



Noi am trimis acolo medici. Azi am vorbit cu rezidenții trimiși de noi și care lucrează. De mâine mai detașăm medici acolo și nu numai acolo, și în alte zone ale țării. La acest moment, noi trebuie să stăm și să înțelegem că situația necesită efortul tuturor și înțelegerea tuturor", a precizat Raed Arafat, conform Digi24.

Arafat: "E imposibil să garantăm condiții de normalitate într-o situație de acest tip"

Şeful DSU a afirmat că "avem nevoie toţi de personal în plus" şi a reamintit că "nu lucrăm în condiţii de normalitate".

"Colegii medici înțeleg că sunt obosiți, înțeleg că sunt cu suprasolicitare, dar pandemia nu ne scutește și continuă și ea și încercăm să limităm răspândirea, dar impactul pe sistemul sanitar solicită și măsuri specifice cu care lumea nu e obișnuită cu ele, dar pe care trebuie să le acceptăm pentru că nu lucrăm în condiții de normalitate. (...)



Repet, nu lucrăm în condiții de normalitate și e imposibil să garantăm condiții de normalitate într-o situație de acest tip", a menţionat Arafat.

"Trebuie să lucrăm cu toții, avem nevoie toți de personal în plus dar n-ai cum să asiguri numărul ideal pentru fiecare și atunci de exemplu, la Ploiești, în loc să programezi un număr mare de operații, poți să programezi mai puține, mai ales cele programabile, și să aloci medici de la ATI care să lucreze pe partea COVID, pe lângă cei detașați. Și acest lucru înțeleg că se face. Eu am vorbit mai devreme cu directoarea DSP Ploiești. Înțeleg că din cei șase medici care lucrează pe non-COVID, doi vor lucra cu cei patru care deja lucrează pe COVID acum, pentru că acolo e presiunea foarte mare", a adăugat şeful DSU.

"Urmează să mai detașăm un număr de medici care au terminat rezidențiatul și mâine semnăm ordinul de detașare și îi suplimentăm cu încă trei medici ATI. Acest lucru îl facem și în alte părți. Suntem deschiși să găsim soluții. Orice este posibil de rezolvat, îl facem.



Colegii din spitale trebuie să înțeleagă că situația nu poate fi considerată una de normalitate și nu putem solicita să lucrăm în condiții de normalitate. Deja am depășit faza asta și suntem în față unei situații în care trebuie să ne adaptăm și să acceptăm că unele lucruri nu le facem cum le-am făcut în fiecare zi", a conchis Raed Arafat.