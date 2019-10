Articol publicat in: Politica

Răzvan Cuc anunţă plângere penală împotriva fostei şefe DNA pentru "inducere în eroare a organelor judiciare"

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a anunţat, luni, într-o postare pe pagina personală de Facebook, că analizează posibilitatea de a formula o plângere penală împotriva fostului director general al TAROM Mădălina Mezei pe care o acuză de "inducere în eroare a organelor judiciare". "După consultarea cu avocații mei, în lumina dezvăluirilor nereale din spațiul public ale numitei Mezei Madalina, dar și pe baza celor afirmate de catre aceasta în fața organelor judiciare, analizez posibilitatea legala de a formula o plângere penală pentru infracțiunea de "inducere în eroare a organelor judiciare" prev. de art. 268 Cod penal. Pentru corecta informare a opiniei publice arat ca, în toată cariera mea profesională, niciodată nu am dispus ori cerut vreo măsură de natură a afecta siguranța ori interesele cetățenilor români", a anunţat ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc. "Îi solicit public doamnei Mezei să renunțe la a mai invoca fie Ministerul Transporturilor fie societatea Tarom în retorica domniei sale aservită unor interese de campanie. Îi pot înțelege doamnei Mezei devotamentul pentru linii politice diferite de cele ale mele, dar o somez să înceteze a mai târî structuri ale statului român în aceste declarații. Cât despre presupusa mea "bătaie de joc" în legătură cu „cariera și profesia Domniei sale", îi reamintesc doamnei Mezei că i-am dat numeroase șanse să se afirme în calitate de director general al Tarom, însă rezultatele dezastruoase vorbesc de la sine. Nepotismul, interesele personale și lipsa totală de implicare managerială sunt chestiuni deja de notorietate publica in ceea ce o priveste.

De astăzi înainte, cetățeanul Răzvan Cuc va aborda această chestiune, prin raportare la instituțiile abilitate ale statului", a mai precizat Răzvan Cuc, pe contul de Facebook. Mădălina Mezei, fost director general al TAROM, s-a prezentat luni la sediul DNA unde a fost audiată în calitate de martor într-un dosar deschis de procurorii anticorupţie ca urmare a acuzaţiilor publice aduse de Mădălin Mezei. Potrivit acesteai, ministrul demis al Transporturilor, Răzvan Cuc, i-a cerut să reţină la sol mai multe aerionave TAROM cu scopul de a împiedica parlamentari din teritoriu să ajungă la Parlament în ziua votului pe moţiunea de cenzură pentru demiterea Guvernului Dăncilă. Un nou şef la TAROM după scandalul privind "reţinerea la sol" a unor avioane în ziua votului pe moţiune loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay