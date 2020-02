Reacţia eMag la scumpirea măştilor medicale: "Vom suporta diferenţa de preţ, astfel încât clienţii să le cumpere cu 3 lei"

În ultimele zile, pe fondul epidemiei de coronavirus din Italia, unde deja au fost înregistrate şapte decese, stocurile de măşti medicale din farmacii au fost epuizate, iar "antreprenorii" de ocazie au mărit preţurile extrem de mult, ajungând să le comercializeze pe siteurile de vânzări chiar şi cu 500 de lei pentru un pachet de 50 de bucăţi.

În aceste condiţii, cel mai mare retailer online din România, eMag, a anunţat marţi că a achiziţionat deja o primă tranşă de măşti, cu 7 lei per bucată, urmând să suporte diferenţa de preţ şi să le vândă cu 3 lei.

Reacţia retailerului vine după ce, în cursul zilei de luni au apărut mai multe articole de presă care documentau creşterile scandaloase de preţ, inclusiv pe platforma marketplace a eMag.

"În aceste condiţii, am văzut cu toţii o creştere foarte mare a preţurilor la aceste produse care erau vândute de selleri prin platforma marketplace şi am identificat câteva soluţii care să rezolve situaţia actuală, în beneficiul clienţilor. Dată fiind amploarea fără precedent a cererii pentru astfel de produse am identificat stocuri în România şi am cumpărat tot ce se putea găsi în ţară, de la distribuitorii existenţi. Astfel, am achiziţionat măşti şi la preţul de 7 lei/bucata, însemnând 350 de lei setul de 50 de bucăţi, şi am decis să suportăm diferenţa de preţ în toată această perioadă astfel încât clienţii să le poată cumpăra la 3 lei bucata. Chiar dacă în magazinele online mari din Vestul Europei preţul pentru o mască a ajuns la 5 lei, iar în farmacii între 3-5 lei sau stocurile sunt epuizate, eMAG va subvenţiona costul pe perioada crizei de măşti medicale", se precizează în comunicat, conform News.ro.

