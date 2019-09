RECONSTITUIREA crimelor din Caracal. Dincă va reaprinde focul la butoiul groazei. Dan Antonescu dă detalii

Procurorii vor reconstitui crimele în acheta de la Caracal. Alexandru Cumpănaşu a anunţat că luni, 16 septembrie, va avea loc această reconstituire. Gheorghe Dincă va arăta cum a folosit butoiu în curtea groazei.

"Reconstituire înseamnă să fie refăcut exact acel tablou cu elemente cât mai apropiate de adevăr din ceea ce afirmă suspectul. Se pare că Dincă s-a sucit, nu mai recunoaște mare lucru, nu își mai aduce aminte. Pentru dumneavoastră vi se pare un comportament ciudat, pentru noi ca anchetatori e ceva absolut firesc.

Gheorghe Dincă va fi dus lângă casa părinţilor Alexandrei. Luni şi marţi va avea loc reconstituirea crimelor VIDEO

Omul ăsta a încercat să fugă de niște aspecte care îl vor incrimina foarte grav. Eu am convingerea că omul ăsta, dacă are legătură cu vreuna dintre fapte. În ceea ce o privește pe Alexandra, are legătură cu ea. Dacă se va dovedi acest lucru, se vor afla foarte multe fapte. Dacă nu e pur și simplu un om care joacă la cacealma, am întâlnit astfel de indivizi și până la umră, cu ajutorul probelor, tot dosarul a fost lămurit. Când există cel mai mult dubiu se face o reconstituire, asta dacă se colaborează cu suspectul. Dacă el nu vrea să colaboreze se numește experiment judiciar. Se poate face în schimb acest experiment în ceea ce a declarat inițial", a spus specialistul criminolog, Dan Antonescu.