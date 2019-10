Reghecampf, probleme mari în Emirate. Anunţ groaznic făcut de la Dubai

Laurentiu Reghecampf are cu Al Wasl o serie de patru meciuri la rand fara victorie (unul in cupa si trei in campionat), iar seicii vor sa-l demita pe roman, conform presei arabe.

"Astept decizia clubului", a declarat Laurentiu Reghecampf dupa ultima infrangere din campionat, 0-1 in deplasare cu Ajman.

Laurentiu Reghecampf a refuzat mai multi jucatori care au confirmat la alte echipe din campionatul EAU, lucru care, de asemenea, nu a fost pe placul celor care conduc clubul din Dubai.