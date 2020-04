Retete de Pasti: Briose cu oua de prepelita

Ingrediente Briose cu oua de prepelita

300 gr faina, 250 ml lapte, 60 gr unt, 1 praf de copt, 12 oua prepelita, 1 ou de gaina, 1 ardei gras rosu, 1 lingurita rasa de sare, 100g mozarella

pentru uns:1 galbenus spart in 2 linguri lapte, cascaval ras

Mod de preparare Briose cu oua de prepelita

Fierbi tari ouale de prepelita, le lasi sa se raceasca si apoi le cojesti.

Intr-un bol mixezi oul de gaina cu untul topit si o lingurita de sare. Incorporezi praful de copt si faina cernuta, alternand cu laptele. Vei obtine o compozitie consistenta. Incorporezi si ardeiul gras si mozarella taiate cubulete. Pui o lingura din compozitie in formele de briose, adaugi un ou de prepelita si completezi cu o lingura de compozitie. Introduci briosele in cuptorul preincalzit si cand sunt aproape gata, dupa vreo 25 minute, le scoti si le ungi pe deasupra cu un galbenus de ou spart in 2 linguri lapte, pui putin cascaval ras si mai lasi la cuptor circa 5 minute.

Faci testul cu scobitoarea. Cand sunt gata scoate-le si lasa-le la racit pe un gratar metalic.

