Român disperat în carantină, în Bucureşti. I-a murit tatăl şi nu poate merge la înmormântare

"Din acel moment am intrat in izolare la domiciliu, nu am parasit domiciliul pana in acest moment, dar aseara am aflat ca a fost un accident cu tatal meu, in curte. A cazut un tractor peste el si a decedat. Am incercat sa gasesc solutii, daca exista o solutie sa parasesc domiciliul chiar daca sunt in izolare. Am discutat cu cei de la DSP bucuresti, cu Poliţia Locală Sector 1 şi la Institutul "Matei Balş". Nu am gasit nicio solutie până in momentul de fata. Cei de la "Matei Balş" mi-au spus ca ar putea sa-mi faca testare, dar chiar daca imi face negativ, trebuie să stau 14 zile in carantina", a declarat barbatul într-o intervenţie telefonică la România TV.

Autoritătile române au anunţat duminică la prânz că un al doilea pacient infectat cu coronavirus a decedat în România. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 74 de ani, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale Dr. Victor Babeş – București, transferat de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, având o boală cronică preexistentă pentru care se afla în programul de dializă. De asemenea, GCS a anunţat că până duminică, 22 martie, au fost înregistrate în România 433 persoane infectate cu coronavirus.

Dintre cele 433 de persoane confirmate pozitiv, 64 au fost declarate vindecate și externate (47 la Timișoara, 11 la București, 3 la Craiova, 2 la Constanța și 1 la Iași).

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, transmisă ieri, 21 martie, ora 13.00, au fost înregistrate alte 66 de noi cazuri de îmbolnăvire. Pacienții nou confirmați au vârsta cuprinsă între 9 ani și 74 ani.

La ATI, în acest moment, sunt internați 14 pacienți, din care 3 în stare gravă. Starea de sănătate a celorlalți pacienți este bună, staționară.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 4.803 de persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 65.799 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 9.967 de teste, din care 242 în unități medicale private.