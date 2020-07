Un român întors din Danemarca a obţinut în instanţă anularea amenzii pentru părăsirea carantinei şi anularea costurilor acesteia

Printr-un proces deschis la Judecatoria Faurei in data de 22 iunie, un barbat din judetul Braila a dat in judecata Directia de Sanatate Publica Braila, cerand eliberarea sa imediata din centrul de carantinare, precum si scutirea de orice taxa de carantinare, arată Ziare.com.

In proces, barbatul a aratat ca in 6 iunie 2020 s-a intors din Danemarca si s-a izolat la domiciliu, iar in data de 20 iunie, pentru ca nu a fost gasit acasa, a fost introdus in carantina, cu obligatia de a suporta cheltuielile de cazare. Barbatul a mai aratat in instanta ca ziua in care nu a fost gasit acasa era deja a 15-a zi de la intoarcerea in tara, fiind epuizate cele 14 zile de izolare la domiciliu.

Judecatoria Faurei i-a respins cererea barbatului introdus cu forta in carantina, aratand ca masura dispusa prin ordonanta presedintiala (procedura la care a apelat reclamantul), are un caracter provizoriu, iar admiterea cererii ar insemna o rezolvare definitiva a cazului. "Instanta a retinut ca prin natura sa, masura eliberarii reclamantului din starea de carantina are caracter definitiv, iar prin cererea de ordonanta presedintiala se tinde a se rezolva fondul unui eventual litigiu de fond, or aceasta nu se poate admite", se arata in sentinta Judecatoriei Faurei.

In aceeasi sentinta se mai arata ca ora la care barbatul a parasit domiciliul era in intervalul in care ar fi trebuit sa fie in izolare. "Asa cum reiese si din cererea adresata instantei, a cunoscut intinderea perioadei de izolare, respectiv 06 iunie 2020 - 20 iunie 2020, insa a considerat fara temei ca masura izolarii nu se aplica si in ultima zi a perioadei. Mai mult, si daca intinderea de 14 zile a izolarii ar fi fost calculata pe intervale de 24 de ore pentru fiecare zi, masura izolarii nu s-ar fi incheiat ina inte de ora 12.05 (ora sosirii reclamantului in tara) a zilei de 20 iunie 2020, ori organele de politie au procedat la verificarea acestuia la locul izolarii anterior acestei ore, procesul verbal intocmit cu ocazia constatarii lipsei acestuia de la locul de izolare fiind incheiat la ora 11.55", se mai arata in hotararea Judecatoriei Faurei.

Din hotelul in care se afla in carantina, barbatul a declarat apel, care s-a judecat la Tribunalul Braila. Judecatorii de aici au dispus, in 2 iulie 2020, eliberarea "de indata" a barbatului din carantina, Contrat hotararii date de Judecatoria Faurei, Tribunalul Braila a aratat ca, data fiind situatia in care se afla barbatul si dat fiind ca actele normative de instituire a starii de alerta nu reglementeaza modul de contestare a masurilor de introducere in carantina, ordonanta presedintiala este singura cale la care barbatul putea apela pentru a contesta masura. Prin urmare, a decis Tribunalul Braila, "este evidenta necesitatea solutionarii de urgenta a unei astfel de cereri".

Judecatorii de la Tribunalul Braila au respins si exceptiile ridicate de Directia de Sanatate Publica prin invocarea unor vicii de procedura, aratand ca din moment ce barbatului aflat in carantina nu i s-au pus la dispozitie echipamente (scanner) ca sa poata trimite documentele semnate, judecatorii nu se pot impiedica de aceste detalii.

In privinta fondului cauzei, judecatorii au dispus eliberarea "de indata" a barbatului considerand ca la data la care a parasit domiciliul era depasit termenul pana la care era obligat sa stea izolat la domiciliu.

"Termenul de 14 zile se calculeaza calendaristic, zi cu zi iar nu dupa sistemul zilelor libere prevazut de Codul de procedura civila. Prin urmare nu se poate retine interpretarea data de intimata privind calculul termenului pe zile prin raportare la dispozitiile Codului de procedura civila. In speta, in situatia apelantului termenul a inceput sa curga la data revenirii in tara 6.06.2020, a 14 zi fiind astfel data de 19.06.2020. Prin urmare, la data de 20.06.2020, acesta putea sa paraseasca locuinta unde a fost izolat, in mod nelegal dispunandu-se fata de apelantul reclamant masura carantinarii institutionalizate pe motiv ca nu ar fi respectat intervalul de 14 zile de izolare", au aratat judecatorii de la Tribunalul Braila care l-au eliberat pe barbat din carantina.

Judecatorii au mai aratat ca, avand in vedere aceasta situatie, nici nu se mai impune analiza cererii si prin prisma Deciziei Curtii Constitutionale nr.458/25.06.2020.

