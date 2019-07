Rona Hartner continuă lupta cu CANCERUL DE COLON. Ce i-au transmis medicii după ultimul CONTROL

Rona Hartner a trecut prin clipe grele în ultimele luni având mai multe probleme de sănătate. Acum, artista este bucuroasă că au trecut trei luni de când face chimioterapie și se simte mult mai bine. Mai mult, medicii din Franța i-au dat o veste bună și cântăreața a ținut să le împărtășească fanilor acest lucru.

"Am voie să mă expun în sfârşit la soare. Adică un pic aşa, nu prea mult. Şi sunt pe malul mării la mine acasă. După ce am trecut prin foarte multe încercări, văd că Dumnezeu îmi permite să mă şi odihnesc un pic. Sunt la câteva zile după chimioterapie şi mă simt bine. Aşa că merg la mare. Am voie să înot, adică îmi prinde foarte bine aerul ăsta curat, salin", a declarat Rona Hartner.

Artista le-a arătat fanilor marea "de acasă", cerul de azur și peisajul super de pe Coasta de Azur: "E nebunie. Sunt 34 de grade de o săptămână şi nu am nicio şansă să stau pe acasă. Asta e clar! Sunt ciufulită! Abia am ieşit din apă. Îmi pare rău! Sunt foarte ciufulită, dar nu am ce să fac. Asta este. Haideţi să vă arăt un pic marea. Ce frumoasă este în perioada asta! În Coasta de Azur şi marea şi cerul sunt de azur şi totul este de azur de fapt. Aşa că de aceea Coasta de Azur este totuşi Coasta de Azur".