Roxana Vasile de la Chefi la cuţite a gătit pentru prinţul Harry şi Meghan Markle: "Serveam pe farfurii de aur sau argint vechi"

„Am ajuns să lucrez Goldsmiths' Hall, am ajuns să fiu acolo sous chef. Este la palatal unde Regina își ține toată averea și obiectele de artă. Nu am gătit pentru regină, dar am ajuns să gătesc pentru Harry și Meghan. Am făcut cunoștință cu ei. Mi-a plăcut de ea, era foarte timidă și liniștită”, a declarat Roxana, la emisiunea „Chefi la cuțite”, în prima ediție din sezonul 8.

Tânăra a crescut în România până la vârsta de şase ani, când părinţii săi au divorţat, iar ea a plecat în Grecia cu mama ei. Acolo a făcut și o școală de bucătari, însă pasiunea sa pentru gătit este una moștenită, fiindcă tatăl și mulți alți membri de familie au fost bucătari. După ce a lucrat patru ani în Marea Britanie, Roxana Vasile a decis să se întoarcă în România.

„Tatăl meu este bucătar, la fel ca o mare parte din familia lui. S-ar putea spune că pasiunea s-a transmis prin sânge. A fost modul meu de a-l simți aproape de mine. Bucătăria m-a ținut legată de casă, de România.

Sunt o fire impulsivă și curioasă. Curiozitatea de a descoperi lucruri noi m-a adus unde sunt azi. Sunt bucătar, deci sunt rezistentă la stres. Câteodată mi-aș dori ca oamenii care comandă mâncarea să poată vedea în spatele ușilor. Să vadă care e munca care se depune acolo și care sunt nervii de fier pe care trebuie să îi ai. Una peste alta asta nu e o meserie pe care să o faci pentru bani. Reușești să triumfi doar dacă pasiunea se află la bază. Meseria asta m-a format și m-a ajutat să învăț să îmi spun punctul de vedere”, a povestit concurenta.

Citeşte şi: Mutare surpriză la Antena 1! Patrizia Paglieri, în juriu la Chefi la cuţite

"Făceam mâncare pentru elita Londrei"

"Când am ajuns în Londra am trecut prin una dintre cele mai importante experiențe din viața mea din punct de vedere profesional. Am lucrat la Goldsmiths' Hall, locul unde Regina își ținea capodoperele de artă și aurul. Făceam mâncare pentru elita Londrei, pentru cei mai mari generali ai armatei, aviatori și mulți alții. Totul era fascinant. Mâncarea era servită pe farfurii cu aur sau din argint vechi de peste o sută de ani, pe care nici măcar nu aveam voie să le ținem în bucătărie.

Vreau să îmi dovedesc mie cât pot și care este cu adevărat nivelul meu în bucătărie. Dacă o să câștig sau nu rămâne de văzut, oricum eu o să plec cu un plus de aici. O să am o experiență în plus, care o să mă ridice la noi nivele de performanță”, a încheiat Roxana.