Scandal cu Poliţia în Capitală. Oameni încătuşaţi în faţa copiilor pentru că nu purtau mască

Cei doi părinţi au făcut public un filmuleţ în care se vede cum au fost bruscaţi de oamenii legii, pentru că nu purtau mască.

"Abuzul polițiștilor de la sectia 5. Azi am fost încătușat și dus la secția de politie pentru ca am fost 'prins'nepurtand masca intr-un spațiu public. Am filmat tot abuzul,dar domnii polițiști mi-au sugerat sa nu postez filmarea pe rețelele de socializare pentru ca ma pot da în judecata.

După ce au venit 10-15 polițiști și am fost încătușat in strada în prezenta copiilor, am fost amendat cu 250 lei,mpentru nepurtarea măștii.

Mi-au fost refuzate toate drepturile,inclusiv acela de a da un telefon. La secție nimeni nu purta masca,ceea ce am specificat si-n procesul verbal", este mesajul postat pe reţele.

Reamintim că Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a aprobat Ordinul Comun MS-MAI privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS CoV-2 pe durata stării de alertă.

Conform documentului, pe perioada stării de alertă, masca de protecție trebuie purtată în orice spațiu public închis, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă, pe toată durata prezenței în oricare din spațiile închise ale incintei.

