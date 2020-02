Secretul lui Marian Godină a fost dezvăluit. Cum se menţine în formă fostul poliţist de la Brigada Rutieră

Ce dietă ţine Marian Godină?

"Încerc să am minimum cinci mese zilnic, dar nu îmi iese întotdeauna, mai ales din cauza jobului, care presupune deplasări, ore peste program, misiuni inopinate de la trei dimineaţa etc. Acelea sunt zilele în care programul meselor mi se dă peste cap, dar în zilele normale şi mai ales în cele libere, am următorul meniu:

Masa 1 (07:30-08:00) – după o alergare de 15 minute

100 de grame de fulgi de ovăz

o banană

fructe de pădure congelate

30 de grame de izolat proteic din zer

Toate aceste ingrediente le introduc în blender, unde adaug puţin lapte degresat, rezultând astfel un fel de terci, nu foarte estetic, dar delicios şi, cu siguranţă, cea mai bună şi uşor de mâncat masă a zilei.

Masa 2 (10:30-11:00) – masa de dinainte de antrenament

150 de grame de piept de pui la grill

100 de grame de orez fiert cu legume

Masa 3 (ora 15:00) – masa de după antrenament

150 de grame de piept de pui la grill

100 de grame de orez fiert cu legume

Masa 4 (17:30-18:00)

Un avocado

6 albuşuri de ou fiert, un gălbenuş, o roşie, măsline

Când îmi permite timpul, îmi prepar guacamole şi umplu albuşurile de ou cu el.

Masa 5

100 de grame de peşte la grill (somon sau doradă)

50 de grame de migdale crude

Acesta e meniul meu standard, e destul de greu de mâncat, mai ales orezul acela fiert de care sunt sătul până peste cap, dar, din păcate, mâncarea sănătoasă nu e mereu şi cea mai gustoasă. Din când în când mai schimb orezul cu cartofi dulci, pieptul de pui – care e nelipsit din frigider – cu peşte sau cu piept de curcan", a declarat Godină pentru Csid.ro.

"Încerc să stau departe de orice aliment procesat, de altfel, prefer mâncarea gătită, dar cele interzise total sunt dulciurile. Cu toate astea, am o zi pe săptămână când mănânc orice, inclusiv dulciuri, dar fără să exagerez.

ntens mă antrenam, rezultatele nu erau pe măsură. Asta până ce am schimbat radical planul alimentar şi am trecut la o dietă cu mâncare cât mai sănătoasă", a mai spus bărbatul.

