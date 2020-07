Senatorul Daniel Fenechiu o ţine din gafă în gafă. A ADORMIT la o emisiune TV în direct VIDEO

"Uneori am senzaţia că suntem la o şedinţă a alcoolicilor anonimi, doar schimbăm rolurile. Constat că se rostesc cuvinte grele, gen tartor, călău, trădare, se repetă obsesiv cuvântul doamnă, întrebări retorice, foarte multă frustrare, foarte multe sfaturi.", a declarat Fenechiu pe 9 iunie, în plenul Senatului.

Şeful senatorilor PNL a făcut-o şi mai şi mai lată miercuri, 15 iulie. Aflându-se acasă, dar într-o pauză a dezbaterii pe marginea legii carantinării, acesta a scos o sticlă de cognac, pe care a arătat-o la cameră şi s-a lăudat că are vârsta lui, adică 50 de ani, apoi şi-a turnat într-o ceşcuţă, explicând că aşa făcea încă din tinereţe, când trebuia să ascundă că bea.

"Momentul cu coniacul era intr-o pauza de 20 de minute, nu era in timpul votului. Nu am baut coniac, pur si simplu am aratat o cescuta, era o gluma, era un moment de relaxare. Am vrut să destind atmosfera. Din punctul meu de vedere nu am facut nimic reprobabil. Cei care cred ca un senator sau deputat nu este tot om, nu este cuprins de oboseala, greseste", a explicat ulterior Fenechiu la Digi24.

Vineri seară, Daniel Fenechiu a fost invitat în studioul Antena3. În timpul emisiunii, fiind evident extrem de obosit, chiar dacă este neclar dacă din cauza activităţii parlamentare sau din alte motive, senatorul liberal a făcut mari eforturi pentru a-şi ţine ochii deschişi, dar nu a reuşit în totalitate.

