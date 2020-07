Simona Gherghe, testată pentru Covid-19, după ce a fost cu familia la mare: "Ultimele 24 de ore au fost ca o furtună de griji"

Ei bine, deşi a respectat toate regulile impuse de autorităţi, fosta prezentatoarea a fost testată pentru Covid-19, la întoarcere, iar rezultatul a fost negativ.

"Ultimele 24 de ore au fost ca o furtună de gânduri și griji. Am așteptat un rezultat. ACEL rezultat! Slavă Domnului că totul e bine! O să vă povestesc mâine (n.r.: azi) ce s-a întâmplat. Să fim sănătoși #staysafe (n.r.: #staiînsiguranță)", a scris vedeta într-o postare pe Instagram Stories.

"Mi s-a reproșat că am făcut câteva fotografii și nu aveam mască"

Simona Gherghe a petrecut o vacanță pe litoral alături de familia ei, unde totuși a respectat toate regulile de distanțare socială.

„Daca ma intrebai acum o luna, as fi spun ca sigur, sigur sarim peste vacanta, anul asta. Si totusi ne-am facut curaj si am dus copiii la mare, o saptamana. Ne-am luat toate masurile de protectie, am purtat masti, acolo unde a fost cazul, ne-am dezinfectat si am pastrat distanta, mai ales pe plaja si la masa.

Am mers in 2 Mai. Si am gasit un loc cu oameni responsabili, constienti de respectarea regulilor si cu respect fata de turisti si, implicit, fata de ei si familiile lor. Nu va ascund ca mi-a fost teama, ca am avut emotii, dar acum, privind in urma, cu mana pe inima va spun ca fost una dintre cele mai frumoase vacante.

Ma bucur ca am ales Romania, ca am cunoscut oameni tare faini si ca cei mici s-au simtit excelent. Dimineata, cand s-a trezit, Ana m-a intrebat cand mai mergem la 2 Mai…

Vreau să le transmit acelor oameni că nimeni, dar absolut nimeni nu le-a interzis să plece în vacanță dacă simt să facă acest lucru. Și să vă asigur pe toți că, și dacă nu am fost acasă, am respectat toate măsurile de igienă ca și cum am fi fost acasă. (…).

Mi s-a reproșat că am făcut câteva fotografii și nu aveam mască. Am purtat mască în fiecare loc unde este necesară purtarea măștii. Adică atunci când am mers într-un supermaket și am cumpărat ceva, în momentul în care, să spunem, am mers la toaleta unui restaurant care era în interior, la farmacie, chiar și în locurile aglomerate.

Deși, nu prea a fost cazul, pentru că am fost în 2 Mai și, slavă Domnului, nu este buluceala din Mamaia. De asemenea, am ales să mergem la plajă într-o zonă în care nu era amenajată, adică nu erau șezlonguri pentru că am văzut o prospecție și am văzut că acolo, în zona din 2 Mai cu șezlonguri nu era respectată acea distanță între ele. Și mi s-a părut mai prudent să mergem în micul golf. (…)', a spus fosta prezentatoare într-un filmuleț publicat pe Instagram Stories.