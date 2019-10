Simona Halep, dezvăluiri ÎN PREMIERĂ. La ce telenovele s-a uitat şi care este viciul la care nu poate să renunţe

Simona Halep a acordat un interviu pentru emisiunea pe care Cătălin Măruță o moderează la Pro TV.

"M-am uitat la toate când eram copil, acum nu mai reușesc. M-am uitat la Înger sălbatic, Salome. Mă mai uit la filme, dar nu la seriale, mă prind puternic și nu mă mai odihnesc prea bine și prefer să nu mă uit", a declarat Simona Halep.

Simona Halep a mărturisit că una dintre plăcerile ei este să mănânce ciocolată.

"Nu am vicii. Nu-mi plac cluburile, nu stau până tărziu în oraș, am o viață liniștită. Mănânc ciocolată zilnic, nu știu dacă e sănătos, dacă nu e sănătos... Nu mânânc mult, dar mânânc puțin", a afirmat Simona Halep.

"În tenis, e greu cu prieteniile, să fiu sinceră, pentru că este o competiție permanentă. În România, prietena mea este Irina Begu, mă înțeleg cel mai bine cu ea și vorbim destul de des. Prietena mea cea mai bună este din clasa I și este permanent alături de mine și eu alături de ea", a mai spus Simona Halep.

"Familia este foarte importantă și a fost întotdeauna. Am avut noroc de părinți foarte buni. Nu m-au presat, nu m-au certat niciodată și am fost liberă să- mi fac treaba împreună cu antrenorii mei pe care i-am avut de când am început tenisul. Am avut susținerea lor financiară și emoțională, permanent. A contat foarte mult asta", a încheiat Simona Halep.