Sorin Alexandrescu, fostul şef al Antena Group, eliberat condiţionat. A beneficiat de prevederile recursului compensatoriu

Procurorii nu au contestat decizia de liberare conditionata, din 19 iunie 2019, a Judecatoriei Sectorului 5, potrivit portalului instantelor.

Sorin Alexandrescu a fost incarcerat in iunie 2017, ca urmare a condamnarii sale de catre Inalta Curte la 4 ani si 6 luni de inchisoare, pentru ca in 2013 l-a amenintat si santajat pe administratorul companiei RCS&RDS cu o campanie media negativa.

In acelasi dosar, Camelia Voiculescu a fost condamnata la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare, iar Dan Voiculescu a fost achitat.

Dan şi Camelia Voiculescu scapă de închisoare în dosarul de şantaj. Alexandrescu, condamnat la 4 ani şi jumătate de închisoare

Motivarea instantei

Potrivit motivarii instantei, executarea pedepsei a inceput la data de 28 iunie 2017 si urma sa expire in termen la 3 august 2021, deoarece s-a scazut arestul preventiv de 146 de zile, din care 138 de zile in compensare conform Legii nr. 169/2017.

Pedeapsa pe care o executa Alexandrescu este egala cu 1.644 de zile, iar pentru a deveni propozabil in vederea liberarii conditionate, el trebuia sa execute fractia de 2/3 din cuantumul pedepsei, adica 1.096 zile.

La 5 iunie el avea executate 708 zile, la care s-au adaugat alte aproape 300 de zile castigate in urma prestarii muncii sau executate in arest preventiv.

Asa ca, pe 5 iunie 2019, Comisia de liberare conditionata de la Rahova a propus, in unanimitate, liberarea conditionata a lui Sorin Alexandrescu, avand in vedere faptul ca "a avut un comportament corespunzator, nu a fost sanctionat disciplinar, a participat la programe educationale si activitati lucrative, a fost recompensat, nu figureaza cu antecedente penale si a mentinut legatura cu mediul suport."

"Instanta retine faptul ca petentul nu a fost niciodata sanctionat disciplinar, in schimb a fost recompensat de numarate ori, ultimele 16 recompense constand in permisii de iesire din penitenciar de cate o zi, fara a exista incidente sau eventuale incalcari ale masurilor si obligatiilor impuse. "

Judecatorii motiveaza ca fostul sef al Antena Group a staruit in munca, a fost disciplinat si a dat dovezi temeinice de indreptare, depunand toate eforturile necesare pentru a dovedi ca si-a insusit scopul pedepsei aplicate si ca poate fi investit cu incredere si reintegrat in societate anterior executarii la termen a acesteia.

"Este adevarat ca, date fiind educatia si statutul social ale persoanei condamnate, comportamentul adecvat adoptat reprezinta o stare de normalitate, dovada in acest sens fiind inclusiv natura si scopul infractiunii comise, care face parte din asa numita categorie a infractiunilor gulerelor albe (white-collar crimes).

Cu toate acestea, retinem ca dispozitiile legale citate cu privire la conditiile liberarii conditionate, indeosebi conditiile disciplinat si da dovezi temeinice de indreptare, se aplica in mod corespunzator fiecarui condamnat, cu luarea in considerare a circumstantelor personale in fiecare caz in parte, nefiind insa permis sa se faca discriminare intre persoanele condamnate", motiveaza Judecatoria Sectorului 5.

Instanta are convingerea ca perioada executata pana in prezent este suficienta pentru a-si atinge scopul, conchid magistratii.