SUEDIA SPANIA (ora 21:45) LIVE STREAM VIDEO ONLINE TV în preliminariile Euro 2020

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 52 min) // Actualizat: (acum 52 min) // Sursa: romaniatv.net

SUEDIA SPANIA, meci din Grupa F a prelimiariilor pentru Euro 2020, se joacă, marţi, de la ora 21:45. SUEDIA şi SPANIA se întâlnesc pe Friends Arena din Solna (Stockhlom).

Clement Turpin va arbitra meciul SUEDIA - SPANIA, ajutat de asistenţii Nicolas Danos şi Cyril Gringore, în timp ce rezervă este Francois Letexier (toţi din Franţa).

Toate cele trei partide din această seară din cadrul Grupei F vor începe de la aceeaşi oră, 21:45. Dacă Feroe – Malta nu contează pentru calificare, în schimb, celelalte două confruntări, Romania - Norvegia şi Suedia - Spania sunt cruciale.

"Și noi avem nevoie de victorie. Doar dacă vom fi între primele șase, vom fi cap de serie. Nu iau în calcul decât trei victorii în partidele care ne-au mai rămas de disputat", a spus Roberto Moreno, selecţionerul ibericilor, într-o conferință de presă susţinută înainte de SUEDIA - SPANIA.

Echipele probabile la meciul SUEDIA - SPANIA

SUEDIA: Olsen - Lustig, Lindelof, Granqvist, Bengtsson - Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Isak, Berg. Selecţioner: Janne Andersson.

SPANIA: Kepa Arrizabalaga - Jesus Navas, Albiol, Martinez, Bernat - Fabian Ruiz, Sergio Busquets, Saul Niguez - Oyarzabal, Moreno, Dani Ceballos. Selecţioner: Roberto Moreno.

