Teo Trandafir a suferit un accident auto, ieri, în drum spre casă, după terminarea emisiunii. Care este starea prezentatoarei

Potrivit organelor de poliție, șoferul vinovat de accidentul lui Teo Trandafir, a fost cel care a intrat cu mașina brusc în autoturismul vedetei Kanal D.

Teo Trandafir posedă carnet de conducere, dar refuză să fie la volan de teamă și pentru că nu îi place.

Ce meserie are, de fapt, Teo Trandafir

Teo Trandafir a devenit cunoscută mai ales după emisiunea de la Pro TV, "Teo", pe care a moderat-o timp de cinci ani. Înainte de a deveni celebră, vedeta avea o meserie extrem de banală.

Teo Trandafir s-a menținut în topul preferințelor ani de-a rândul. A ajuns deja la peste două decenii de când îi încântă pe telespectatori cu buna dispoziție care o caracterizează. Începutul a fost însă unul greu și pentru Teo Trandafir. Înainte de a deveni vedetă, aceasta a avut o meserie ca oricare alta. A fost o simplă vânzătoare.

"Vindeam sticlărie și bilete de odihnă în magazinul Eva, din București, asta am făcut la început. Am plecat de la raionul meu de sticlărie, m-am dus la facultate, am dat masterul, am luat 10, l-am băgat într-un caiet studențesc și m-am întors la tonetă. Cu diplomă cu 10 în caiet", a povestit Teo Trandafir.

Vedeta a lucrat în facultate și ca profesor suplinitor de limba engleză: "Este o perioadă în viaţă când fiecare trecem prin situaţii grele, iar oamenii au tendinţa să ne judece. Dacă te văd că strângi gunoaie, te judecă, crezând că toată viaţa ai făcut şi vei face asta. După o perioadă, m-am angajat la radio ca secretar-dactilograf, nu direct pe post. Am învăţat că oamenii au o perioadă a lor, niciodată să nu îi judeci după aparenţe".

În 1994, Teo Trandafir a prezentat emisiunea "Bună Dimineața, România", la Tele 7abc, cu Mircea Badea. Cei doi au prins foarte bine la public și după trei ani aveau să se mute la o altă televiziune, Antena 1. Acolo au colaborat la matinalul "Dimineața devreme", dar aveau și o emisiune de week-end, numită sugestiv "Teo & Mircea Show".

În 2001, s-a mutat la Pro TV, dar în 2006, din cauza unor neînțelegeri cu Adrian Sârbu, a decis să plece la Romantica, unde a stat doar un an, apoi s-a mutat la Prima TV. Într-un final și-a găsit din nou locul la Kanal D, din 2013.