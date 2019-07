Tragedie fără margini! Cristina Cioran, în lacrimi! Nu a mai apucat să îl vadă înainte să moară

Cristina Cioran a vorbit despre copilăria ei, din Constanța și despre drama care a marcat-o toată viață și pe care nu o va uita. Vedeta în vârstă de 41 de ani, și-a pierdut tatăl în primul ei an de facultate. Această s-a mutat din Constanța în București unde a studiat actoria. Tatăl ei nu și-a dorit o asemenea carieră pentru fiica lui, dar nici nu a obligat-o să renunțe.

Tatăl Cristinei Cioran a murit când era studentă

„Tatăl meu a fost director de cinematograf şi am văzut încă de mică o mulţime de filme. Filmul nostru de familie preferat era „Pe aripile vântului", pe care l-am văzut de peste 20 de ori. Când aveam vacanţe stăteam de dimineaţa până seară la cinema. Vedeam filmele ori din sală, ori de la cabina de proiecţie, unde veneau filmele pe negative. Erau nişte role mari de filme, erau vizionate, după care rola se punea pe un derulator şi se derula manual, o prindeai de o altă rolă nouă şi o derulai. Asta era activitatea mea preferată, derulăm toate filmele, îmi plăcea la nebunie. Iar când erau premiere, veneau actorii şi eu mişunam printre ei, îmi doream foarte mult să fiu în lumea asta, îmi plăcea extraordinar.

Iniţial, nu m-au încurajat, pentru că viaţa de actor dinainte de Revoluţie era frumoasă, boemă, dar nu era văzută foarte sigură, mai ales pentru o fată. Erau şi acele legende că dacă nu te cuplezi cu un regizor nu o să faci niciodată nimic, dar n-am crezut în asta. Mie mi s-a părut că talentul, dorinţa şi pasiunea sunt mult mai importante şi te pot duce unde îţi doreşti. Am dat la facultate la Bucureşti, deşi taică-miu nu a fost de acord. El şi-ar fi dorit să fiu orice altceva în afară de actriţă. După care, pentru că în anii ăia lumea se schimbă, cred că a revenit la sentimente mai bune. Nu am apucat să vorbim prea mult despre asta, pentru că el a murit când eu eram în anul I de facultate... Ştiu că făcusem o reclamă şi chiar îmi doream foarte tare să vadă că am făcut ceva, dar nu a mai apucat", a mărturisit Cristina Cioran pentru Adevărul.ro.