ULTIMA ORĂ! România riscă să fie exclusă din competiţiile internaţionale. Poziţia OFICIALĂ a FIFA şi UEFA

Karl-Erik Nilsson, prim-vicepresedinte UEFA, si Bjorn Vassallo, director FIFA pentru Europa, invitati speciali la Adunarea Generala a FRF, au vorbit membrilor afiliati si au dorit sa atraga atentia asupra eventualei implicari a politicului in fotbal, scrie anunta site-ul oficial al federatiei.

"Acum doua luni a fost un congres international UEFA la Roma, unde s-au pus bazele unei noi strategii UEFA, o strategie pentru dezvoltarea fotbalului. Nimeni din afara nu poate face aceasta strategie. Doar impreuna putem reusi, toata familia europeana a fotbalului. Dragi prieteni, fotbalul este cel mai popular sport de pe planeta, iar asta si datorita principiilor de buna guvernanta care stau in spatele jocului. Pentru mine si pentru noi toti, cei din familia fotbalului, cel mai important lucru este autonomia fotbalului. Din punctul de vedere al FIFA si UEFA, fotbalul trebuie sa fie manageriat fara influente politice. Asa este acum si asa trebuie sa fie si in viitor. Sigur ca fotbalul se poate dezvolta cu ajutorul autoritatilor, dar aceasta colaborare nu trebuie sa fie o ingerinta", a declarat Karl-Erik Nilsson, prim-vicepresedinte UEFA.

"Doresc sa reiterez ceea ce a spus domnul Nilsson inaintea mea, pentru FIFA, ingerinta unor terte parti sau a politicului in activitatea fotbalistica este un lucru de neacceptat! In schimb, guvernul trebuie sa sprijine organizatiile fotbalistice si sa contribuie la dezvoltarea fotbalului de masa. Scopul oricarei organizatii fotbalistice este sa contribuie la aceasta dezvoltare, la respectarea principiilor de buna guvernanta care reprezinta fundatia unui apanaj bun. De aceea, alaturi de UEFA, si cu reprezentantii Romaniei, FIFA va lucra impreuna pentru a asigura acest cadru. Toti avem obligatia sa ne asiguram ca toate deciziile pe care le luam sunt in favoarea si in beneficiul sportului pe care-l iubim", a spus si Bjorn Vassallo, director FIFA pentru Europa.

Declaratiile celor doi invitati vin dupa ce la Camera Deputatilor a fost inregistrata o propunere de modificare a Legii nr. 69/2000. Mai exact, propunerea de modificare a articolului 88.1 din legea respectiva, adica faptul ca Ministerul Tineretului si Sportului, prin ordin de ministru, ar putea convoca adunare generala extraordinara care ar avea posibilitatea sa stabileasca alegeri, modificari de statut sau chiar dizolvare, fara a tine cont de statutele in vigoare si rolul instantelor judecatoresti.