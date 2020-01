Ultimul mesaj al lui Kobe Bryant: "Mult respect, frate!"

Kobe Bryant s-a retras din activitatea competiţională în 2016 şi a fost, până duminică, pe locul 3 în topul marcatorilor din NBA, cu 33.643 de puncte. Cu doar o zi înaintea morţii sale, recordul său a fost depăşit de actuala vedetă a lui LA Lakers, LeBron James, care a marcat 29 de puncte în meciul pierdut împotriva celor de la Philadelphia 76ers.

Ultimul mesaj postat de cel supranumit Black Mamba s-a referit chiar la acest eveniment, Kobe dând dovadă încă o dată, ultima dată, de un fair play desăvârşit.

"Continui să duci jocul mai departe. Mult respect, frate!", urmat de numărul 33.644, cu un punct mai mult decât a marcat Kobe în toată cariera. LeBron a ajuns la sfârşitul meciului la 33.655 de puncte.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother