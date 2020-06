Un clujean a fost amendat de două ori pe NEDREPT de un echipaj de poliţie: "A doua amendă am primit-o deoarece am sunat la 112" - VIDEO

Incidentul s-a petrecut luni, 1 iunie. Bărbatul a fost amendat de două ori: "Prima amendă nu mi-a spus de ce și suma sau să văd măcar procesul verbal, iar a doua amendă am primit-o deoarece am sunat la 112 pentru că el a refuzat sa vorbească cu mine", a declarat acesta.

Din declaraţiile bărbatului, acesta a fost oprit de poliţişti în timp ce îşi scotea portofelul să plătească benzina pe care o alimentase. Acesta a fost abordat şi amendat fără prea multe detalii.

"Când am parcat în pompă am văzut mașina în spatele meu ca și când aștepta să alimenteze. Când am deschis mașina a deschis și el și cam în același timp a pornit girofarele. Nu s-a prezentat. Mi-a cerut actele și le-a ținut la el în mașină timp de 25 minute, după care le-am primit tot de la el fără să îmi spună motivul pentru care mi-au fost reținute. Deci eu acum habar nu am ce amenda primesc și de ce. I-am cerut explicații și a refuzat să vorbească cu mine sau să îmi ofere informații. Eu am spus ă sun la poliție și el mi-a zis că pot suna liniștit, după care a venit la mașina și mi-a mai dat o amendă deoarece am sunat la 112 fără motiv întemeiat", a spus bărbatul.

Șoferul a sunat la 112 pentru a reclama și cere ajutor și a mai fost amendat o dată.

"Am fost oprit de un echipaj de poliție într-o benzinărie fără un motiv ... doar spunând ca am telefonul în mână. Eu deja fiind în pompă și aveam portofelul pentru asta am primit o amendă la care nu îi știu valoare, deoarece nu mi-a dat sa semnez și nici nu a mai vrut să vorbească cu mine, după care am sunat la 911 să vorbesc cu cineva de la poliție, el spunând să sun. După care mi-a făcut o alta amenda pentru că am sunat la 911", ne-a relatat Sergiu Mureșan, cel amendat.

Biroul de Presă al Poliției Cluj a precizat că șoferul a fost depistat în trafic în timp ce folosea telefonul.

"Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au depistat în trafic un conducător auto care se deplasa cu un autoturism pe strada Calea Mănăștur, folosind telefonul mobil.

A fost sancționat conform Oug 195/02, refuzând semnarea procesului-verbal întocmit de agentul constatator. Ulterior, contravenientul a apelat Serviciul Unic de Urgență 112, sesizând că a fost sancționat contravențional, dar că nu i-a fost înmânată o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției.(situatie incidenta refuzului de a semna pv ul)

In urma constatarii faptului ca situatia sesizata la 112 nu reprezinta o urgenta, ci este o situatie reglementata legal din punct de vedere al procedurii de urmat, cel in cauza a fost sancționat contravențional conform Legii 61/1991 pentru alarmarea organelor de menținere a ordinii și liniștii publice, fără motiv întemeiat.

Luând în considerare faptul că în cauză este vorba despre acte încheiate de un agent constator, în urma constatării unor fapte de natură contravențională, conform prevederilor legislative, contravenientul are posibilitatea contestării proceselor-verbale de contravenție și aplicarea sancțiunilor, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia".

