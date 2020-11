Un român a supravieţuit atacului terorist din Viena, după ce s-a prefăcut că e mort. "Să nu mor. Altceva, nu mai gândeam"

Românul este curier în Viena. În ziua în care a avut loc atentatul, aştepta să preia o comandă în faţa restaurantului la care lucrează. Un terorist a deschis focul în apropierea unei sinagogi. În jurul său, Laurenţiu a văzut cum oamenii au căzut seceraţi de gloanţe.

"S-a oprit, a zis Allah şi a început să tragă", a mărturisit românul care a supravieţuit atentatului comis în Viena, conform Observatornews.

Românul a scăpat ca prin minune.

"În momentul în care am auzit foc de armă, m-am uitat jos, căzuse fata de lângă mine. Mă gândeam să nu mor, să nu mor, să nu mor. Altceva, nu mai gândeam", a spus tânărul.

Patru oameni au murit în urma atacului terorist: un tânăr pictor din Macedonia de Nord, o studentă din Germania şi doi austrieci.

La patru zile de la incidentul sângeros, Laurenţiu a găsit puterea să refacă traseul atacatorului.

"Am vrut să intru aici. Nu am mai putut că era foarte multă lume şi blocase uşile la intrare. Când a vrut să mai tragă din fugă focuri de armă, eu m-am pus pe burtă aici, chiar la pragul acesta. Aici am încercat să mă adăpostesc", a mărturisit Laurenţiu, martor al atacului.

Românul spune că clipele de groază din timpul atacului au lăsat urme adânci în rândul supravieţuitorilor atacului.

"Atunci când închid ochii, îmi vine să plâng tot timpul şi cam acesta e adevărul. Văd patru persoane moarte, care au murit lângă mine", a povestit tânărul.

Nu mai puţin de 15 indivizi sunt în custodia poliţiei, suspectaţi că au avut legături cu teroristul care a ucis patru oameni şi a rănit alţi 23.

De asemenea, poliţia din Germania a făcut percheziţii în trei oraşe, la casele unor presupuşi complici.