Vânzările Dacia în Europa au scăzut cu 53% în primele luni ale anului

România ocupă poziția 16 în UE, în topul înmatriculărilor de automobile noi din primele patru luni ale anului, cu un volum de 32.300 unități, o scădere cu 27,5% față de primele patru luni din 2019.

Înmatriculările de autoturisme noi în Uniunea Europeană au scăzut cu 76,3% în aprilie 2020 față de aprilie 2019, la 270,682 unități. Pe primele patru luni din 2020, în UE, au fost înmatriculate 2.750.845 autoturisme noi, ceea ce reprezintă o scădere cu 38,5% comparativ cu perioada similară din 2019.



În perioada ianuarie - aprilie 2020 au fost înregistrate scăderi ale înmatriculărilor de autoturisme noi pe piețele mature precum Italia (-50,7%), Spania (-48,9%), Franța (-48%), Germania (-31%).



În ceea ce privește constructorii de automobile, cele mai multe autoturisme înmatriculate în Europa sunt reprezentate de grupul VW cu 884.761 unități, în scădere cu 33,5%, urmate de grupul PSA cu 492.144 unități, în scădere cu 45,8% și de Grupul Renault cu 297.345 unități, în scădere cu 47,3%.



Autoturismele marca Ford au reprezentat în ian-apr 2020 un număr de 178,079 unități noi înmatriculate, în scădere cu 47,8% față de perioada similară din 2019.

DACIA Duster, model revoluţionar în 2021

DACIA Duster va fi lansata in 2021 intr-un model facelift, adica unul care va aduce anumite imbunatatiri in comparatie cu modelul actual, iata ce va ajunge.

DACIA Duster va fi in 2021 actualizat din nou de catre compania DACIA, un model facelift fiind acum in lucru, iar lansarea sa este asteptata pentru, probabil, o perioada anterioara lansarii noilor Logan si Sandero.

DACIA Duster nu va veni cu schimbari uriase in acest nou model, el nu va fi cel pe care-l asteptam prin 2025/2026, care urmeaza sa aduca o noua platforma, schimbari foarte mari pentru design, sau pentru multe dintre componentele sale, scrie idevice.ro

DACIA Duster va avea in versiunea facelift implementate doar schimbari minore pentru caroserie, nimic care sa scoata masina in evidenta foarte mult in comparatie cu modelele anterioare.

La interior am putea avea parte totusi de un upgrade pentru consola centrala, unde ar putea fi integrata o unitate multimedia mai mare, care este folosita deja in unele modele vandute in Amerca Latina sub brand-ul Renault, si desigur la alte modele de masini din acest grup.