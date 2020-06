Viceprimarul Bădulescu îi face plângere penală bodyguardului lui Nicuşor Dan. "Mi-a zis că dacă nu plec, îmi taie gâtul"

"Îi fac plângere penală bodyguardului lui Nicușor, nu am treabă cu Nicușor, el își vede de treaba lui. Eu îi fac plângere penală acelui individ îmbrăcat în negru care s-a apropiat foarte mult de mine și mi-a zis că, dacă nu plec, îmi taie gâtul. De ce trebuia să se apropie de mine, eu nu am avut nicio legătură cu d-lui, nu îl cunoșteam”, a declarat Aurelian Bădulescu, citat de HotNews.ro.

De cealaltă parte, Nicuşor Dan susţine că nu comentează astfel de declaraţii.

"Este necivilizat, antidemocratic, indiferent de cine ce spune, asta este prima regulă a democrației, scrisă în constituție, dreptul fiecăruia de-ași exprima opinia. Eu eram acolo în poziția de candidat al opoziției la Primăria Capitalei care adresa un mesaj bucureștenilor care vor vota peste câteva luni. Este incalificabil, este în nota PSD, 10 august, Ordonanța 13, care din în când își dă arama pe față", a declarat Nicușor Dan, conform sursei citate.

Întrebat de ce nu l-a lăsat pe Nicuşor Dan să vorbească în timpul conferinţei de presă, Aurelian Bădulescu a spus că se afla într-un spaţiu public.

"Dulapul este dulapul în care a spus Rareș Bogdan că a stat Nicușor Dan. L-a aruncat, m-a împins. Am venit pentru că el a invitat pe toată lumea într-un spațiu public. Faptul că eu am fost singurul care am dat două parale pe el și m-am dus spune mult. Este modul meu în care am răspuns invitației", a spus Bădulescu.

Conferinţa de presă susţinută de Nicuşor Dan pe bulevardul Prelungirea Ghencea a fost bruiată de viceprimarul Aurelian Bădulescu, care a venit acolo cu un dulap şi a vorbit peste candidatul susţinut de PNL.

Nicușor Dan i-a spus lui Bădulescu să păstreze distanța de protecție de doi metri. Spiritele s-au încins, iar, la un moment dat, cei doi politicieni s-au îmbrâncit.

Reacţia lui Nicuşor Dan după conferinţa cu scandal şi îmbrânceli

"Condamn ferm atitudinea extrem de agresivă și lipsită de respect a Gabrielei Firea, primarul PSD al Municipiului București, care și-a trimis în această dimineață adjunctul, pe viceprimarul PSD Aurelian Bădulescu, pentru a perturba conferința mea de presă dedicată eșecului celor 4 ani de activitate a actualei administrații pesediste a Capitalei. Gabriela Firea a demonstrat astăzi, din nou, că este un reprezentant tipic al PSD - agresiv, arogant și laș. Gabriela Firea datorează scuze bucureștenilor pentru că a încercat să transforme într-un circ o evaluare public civilizată și argumentată. În același timp, vreau să-i transmit foarte clar primarului PSD Gabriela Firea că nu mă las intimidat de subordonații politici pe care îi mobilizează contra mea. Sunt convins că am alături de mine pe marea majoritate a bucureștenilor, care condamnă cu certitudine acest mod de a face politică – violent, jignitor și dezinteresat în raport cu problemele reale ale Capitalei. Salut în acest context atitudinea civică a celor care au reacționat pe loc la agresivitatea viceprimarului trimis de Gabriela Firea pentru a bloca mesajul meu către bucureșteni. Aceștia i-au reproșat pe bună dreptate reprezentatului PSD în fruntea Capitalei întârzierea lărgirii Bulevardului Prelungirea Ghencea, locul în care am dorit să susțin conferința de astăzi”, a orecizat Nicușor Dan într-un comunicat de presă.

De asemenea, Dan este de părere că tot acest bruiaj nu va acoperi bilanțul negativ al celor 4 ani de mandat.

"Tot bruiajul Gabrielei Firea nu va reuși însă să acopere bilanțul negativ al celor 4 ani în care PSD a condus Bucureștiul. Cu primarul PSD Gabriela Firea, RADET a intrat în faliment, poluarea a atins cote alarmante (pentru care România a fost condamnată la Curtea de Justiție a UE), traficul s-a înrăutățit, companiile municipale au făcut un dezmăț pe bani publici, fondurile europene pentru proiecte esențiale au rămas neaccesate", mai spune Nicușor.