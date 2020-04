Videochat-istele salveaza economia? Câţi bani se fac defapt

Fetele au renuntat la inhibitii pentru bani!

Numarul angajarilor la videochat a crescut considerablil! Din ce in ce mai multe fete vin la interviuri pentru ca au ramas fara loc de munca odata ce s-au inchis barurile, saloanele de cosmetica sau hotelurile. Fetele si-au dat seama curand ca nu se vor putea intoarce in urmatoarea perioada in domeniul serviciilor publice. Acestea se angajeaza la studio-uri cu gandul ca vor face videochat un timp relativ scurt, pana se pot intoarce la vechiul loc de munca.

Dintre cele care s-au angajat pana acum, toate sustin ca nu vor mai face asta. Aleg sa ramana la videochat pentru ca veniturile lor sunt mult mai mari si nu mai au niciun motiv sa se intoarca la salariul minim pe economie. Alexandra, un model de la Luxury Studio, marturiseste ca face intr-o luna cat facea in 8 luni ca ospatarita. “Nu ma intereseaza ce spune lumea, eu raman aici!”, a spus ea hotarata.





Banii vorbesc, economia asculta!

Libertatea financiara este la un pas distanta! Lipsa grijilor suna foarte tentant pentru cele care iau in considerare acest domeniu de activitate. Foarte multe dintre ele s-au saturat sa traiasca de pe o luna pe celalalta, abia reusind sa isi plateasca facturile si sa isi acopere necesitatile. Videochat-ul este o solutie profitabila, iar acest lucru se reflecta in situatia economica a tarii. Estimativ, videochat-ul aduce in tara cateva milioane de euro anual. Este posibil ca aceasta suma sa creasca foarte curand.

In ultima luna s-au inregistrat incasari record! Mai multe studio-uri de videochat au anuntat ca s-au depasit peste masura incasarile in luna Martie. Motivul este simplu: toata lumea este blocata in casa si cauta alternative pentru singuratate. Din punct de vedere economic, acesta este un plus extraordinar pentru Romania.

Faptul ca modelele de la videochat aduc atat de multi bani in tara ne spune cateva lucruri despre noi si despre societatea in care traim. Este clar ca primeaza nevoia umana de baza in fata oricarei alteia. Suntem fiinte sociale, iar faptul ca suntem prizonieri in propriile case ne deranjeaza profund. De multe ori modelele online devin un fel de terapeuti emotionali pentru vizitatori. Acestia au nevoie de cineva care sa ii asculte si cu care sa mentina conversatii inteligente.





Ce se intampla mai exact in camera de videochat

Cele mai multe modele cu experienta aleg sa lucreze pe programul de noapte. In acest fel interactioneaza cu vizitatori din Statele Unite ale Americii, Australia si uneori Asia. Ajutate de traineri de fiecare data cand au nevoie, modelele gasesc subiecte de discutie care sa ii mentina zeci de minute in sir pe vizitatori. Acestia sunt intrigati, apreciaza compania placuta si astfel se creeaza un schimb de idei intre cei doi.





Oferta de 20.000 de lei de la Luxury Studio! 100% din incasari!

Pentru a veni in ajutorul celor care au ramas fara un loc de munca in aceasta perioada, Luxury Studio propune o oferta de nerefuzat! Niciun studio de videochat din Romania nu a mai oferit vreodata atat de multe beneficii pentru modelele sale. Daca te-ai gandit la un moment dat sa devii model online, acum este sansa ta sa castigi cei mai multi bani!

Luxury Studio ofera 20.000 de lei noilor modele! Cum? In urma interviului, modelul semneaza contractul de colaborare pe 6 luni. In primele 3 luni acesta va primi in transe suma de 20.000 de lei, iar in urmatoarele 3 luni modelul va primi 100% din incasari. Pentru necunoscatori, niciun studio nu ofera acest procent din incasari, cel mai mare fiind de 80%, iar acesta se ofera in cazuri exceptionale.

Pe langa suma imensa oferita in primele 3 luni, Luxury Studio va oferi la semnarea contractului un cadou cochet de bun venit de la Victoria’s Secret. Mai mult decat atat, modelele care aleg sa lucreze in programul de noapte vor primi vouchere Uber pentru a ajunge in siguranta acasa.

Luxury Studio se putea opri aici. Dar nu, au mai adaugat un beneficiu. Pe langa 20.000 de lei, 100% din incasari, un cadou de la Victoria’s Secret si vouchere de Uber, noile modele vor primi si plata saptamanal. Nu stim daca vor avea destul spatiu in studio pentru urmatoarele angajate.





Ce trebuie sa faca modelele

Intrebati despre criteriile pe care le urmeaza atunci cand angajeaza un nou model, departamentul de resurse umane ne-a raspuns sincer: “Modelul pe care il primim in familia noastra are peste 18 ani, cunoaste limba engleza la nivel conversational si isi ingrijeste atat frumusetea exterioara, cat si cea interioara.”. Au insistat pe cunoasterea limbii engleze sau o alta limba de circulatie internationala deoarece modelelor le va fi mult mai usor sa converseze cu vizitatorii online. Totodata, Luxury Studio ne-au mentionat ca nimeni din Romania nu va avea acces la transmisiunea live a modelului.





Cine este Luxury Studio



Luxury Studio are o experienta de peste 10 ani in domeniu si numeroase premii castigate de-a lungul timpului. Pe langa abilitatea de a oferi cele mai bune conditii de munca, Luxury Studio a negociat si cele mai bune contracte cu platformele de live streaming.

Echipa din spatele succesului lucreaza neincetat. Aceasta este formata din departamentul de resurse umane, marketing, juridic, tehnic si contabilitate. Luxury Studio a ales aceasta familie pe baza experientei, pasiunii si profesionalismului membrilor.

Luxury Studio respecta standardele de curatenie cu foarte mare seriozitate in aceasta perioada precara. Astfel, toate suprafetele sunt dezinfectate zilnic, se mentine distanta sociala si se pun la dispozitie materiale sanitare. Se ofera adeverinta de la locul de munca pentru a se putea circula, iar modelele isi desfasoara activitatea individual, in camere separate.

