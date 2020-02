Violeta Alexandru, ministrul Muncii, despre mărirea pensiilor. "Nu văd de ce insistăm"

Invitată în studioul România TV, Violeta Alexandru a explicat că nu se justifică elaborarea unei noi legi privind pensiile.

"Nu cred că se justifică elaborarea unei noi legi, dar identificăm o serie de aspecte asupra cărora vom interveni cu modificări. În condiţiile în care Guvernul va avea prerogativele să initieze aceste modificări", a declarat ministrul Muncii, la România TV.

Violeta Alexandru a menţionat că "principalele probleme sunt de management, de asigura accesul la informaţii care rezultă din activitatea unei persoane".

"Avem serioase probleme în a accesa informaţii de la angajatorii persoanelor ajunse la vârsta pensionării. De procurarea documentelor care să ateste activitatea lor într-o anumită perioadă (...) Avem obligaţia să aducem intenţii clare în modificarea legii prin faptul că există hotărâri ale CCR care trebuie transpuse în lege", a spus ministrul.

Ministrul Muncii, despre pensia minimă: "Aici avem serioase probleme cu arhivele"

Violeta Alexandru a vorbit şi despre baza de calcul în cazul pensiei miniume.

"Ne uităm şi la baza de calcul. În legea 127 se vorbeste despre un venit lunar, dar nu mai puţin decât câştigul salarial mediu şi ne uităm cum trebuie modificat, să se ia în calcul salariul minim brut pe ţară.

Ministrul a menţionat că autorităţile trebuie să insiste asupra problemelor de administrare a informaţiilor privind activitatea persoanelor în anumite perioadă din viaţă.

"Aici avem serioase probleme cu arhivele, cu accesul la informţii de la angajator care nu mai există sau care nu le-au pus la dispoziţie adeverinte in formatul corespunzator cu informatii corespunzatoare, oamenii sunt disperati, stiu ca au muncit si nu pot sa solicite documente care sa atenste acest lucru, solicita dreptate", a spus VIoleta Alexandru.

Violeta Alexandru, despre recalcularea pensiilor

Întrebată despre recalcularea pensiilor, Violeta Alexandru a menţionat la România TV că niciunul ministru nu i-a păsat despre acest lucru, iar ea a făcut "o prioritate" din această măsură.

"Am gasit 15 mii dosare cu termene si pana la un an. Colegii au facut eforturi, nu se pot face minuni, sunt evidente problemele dar o reducere la 2600 inseamna o imbunatatire. Am reusit sa ating in numai cateva luni. Regret sincer ca oamenii trebuie sa astepte. Unele dintre raspunsuri dezamagesc. Oamenii au sperat desi documentele depuse nu genereaza o recalculare si unii sunt dezamagiti"

Creşterea pensiilor, la 1 septembrie. "Sunt prevazute sumele"

Violeta Alexandru a explicat că pensiile vor creşte de la 1 septembrie.

"De ce s-ar vorbi, nu a apărut nici o modificare. De ce să spunem ceva ce este în lege. E ca si cum in programul de guvernare trec in revista toate lucrurile ca sa spun ca le aplic, dar este lege. Într-un program care se intelege ca este obligatoriu

In bugetul pe anul acesta sunt prevazute sumele. Nu vad de ce insistam, inducem tensiune. Daca apar informatii se vor comunica dar ele nu sun pe masa ca sa facem alta afirmatie", a precizat ministrul Muncii, la România TV.