Virgil Musta: Trei reguli de aur pe care trebuie să le respectăm pentru a evita infectarea cu coronavirus

Virgil Musta spune că este firesc să urmeze măsuri de relaxare, însă acesta atrage atenţia asupra unor reguli importante care trebuie respectate pentru a evita infectarea cu coronavirus.

"Peste tot în lume urmează măsuri de relaxare. Este firesc. E nevoie pentru economie, este nevoie pentru psihicul nostru, dar peste tot în lume aceste măsuri sunt urmate de niște reguli care trebuie respectate.

Sunt cele 3 reguli de aur: distanțarea socială, purtarea măștii acolo unde frecventăm locuri aglomerate și nu știm dacă persoanele cu care ne întâlnim sunt sau nu sunt infectate și igiena strictă a mâinilor, a tegumentelor, ca să nu transmitem boala de pe suprafețe. Aceste reguli au fost eficiente și-ar fi păcat să dăm cu piciorul acum, când ar trebui să beneficiem de toate sacrificiile pe care le-am făcut de 3 luni încoace", a spus medicul Virgil Musta la TVR.

Medicul precizează că deja există zone în ţară unde pacienții nu mai pot fi internați în spitalele de COVID.

"Deja sunt zone în țară unde pacienții nu mai pot fi internați în spitalele de COVID, ca de exemplu Brașovul, care au fost nevoiți să își transfere pacienții în alte județe. La un moment dat, dacă am avea noi focare și se extind focarele de COVID deja existente, există riscul ca sistemul întreg de sănătate să nu facă față și vom ajunge, posibil, în situația Italiei, Spaniei și Franței și eu am speranța că totuși am avut de învățat din experiența tristă a acestor țări, în care sistemul era copleșit, pacienții care necesitau terapie intensivă sau servicii specializate medicale nu puteau beneficia pentru că nu mai erau locuri. Erau pacienți care mureau la domiciliu, erau pacienți care se chinuiau la domiciliu și chiar pe holurile spitalelor, pentru că nu mai aveau locuri în saloane pentru a-i interna și pentru a le administra medicație specifică pentru această boală", precizează medicul.