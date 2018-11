Agnieszka Radwanska s-a retras din tenis. Motivul este DUREROS

Agnieszka Radwanska s-a retras din cauza problemelor grave de sănătate.

"Astăzi, după 13 ani de tenis profesionist, am decis să îi pun capăt carierei. Nu a fost o decizie ușoară. Sunt recunoscătoare să am atâtea amintiri superbe, inclusiv câștigarea a 20 de titluri WTA, a Turneului Campioanelor. Am de asemenea o finală jucată la Wimbledon și multe altele. Din păcate, nu mai sunt capabilă să mă antrenez și să joc la nivelul la care eram obișnuită, iar corpul meu nu se mai ridică la nivelul așteptărilor. Am luat în considerare sănătatea mea și am ajuns la concluzia că nu mai pot să îi impun corpului meu să răspundă limitelor cerute în tenis", a spus Agnieszka Radwanska.

Agnieszka Radwanska a disputat 14 turnee în acest sezon. Ultima partidă a fost pierdută la Seul, în optimi, în fața Irinei Begu (4-6, 3-6).

Cea mai înaltă clasare în ierarhia WTA pentru Aga a fost locul 2, atins în iulie 2012. La turneele de Grand Slam, Agnieszka Radwanska a ajuns în finala de la Wimbledon (2012) și în semifinale la Australian Open (2014, 2016).